Делать так, как наши предки. Украшения из теста на пасху: рецепты на праздник

Пасха — время семейных встреч и единения мира от новости о Воскресении Бога. Одним из традиционных блюд на праздничном столе является кулич: испеченное по особому рецепту хлебное изделие, которое любят и взрослые, и дети.
Часто украшение кулича превращается в соревнование семей: мол, у кого лучше? Так что если ты хочешь, чтобы и твой кулич обращал на себя ошеломленные взгляды, предлагаем тебе сделать украшение из теста на кулич.
Рецепты нескольких украшений из теста — далее в материале.
Для начала стоит решить, что именно ты хочешь видеть на верхушке своего пояса. Это могут быть птицы, цветы, символы или листья.
Мы предлагаем тебе несколько простых рецептов, которые можно выполнить даже тем, кто впервые печет кулич!
Чтобы сделать этот рецепт, лучше купить форму для вырезания теста, но не обязательно — листья можно вырезать самостоятельно.
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Украшения можно выложить на кулич перед выпеканием, предварительно смазав кулич яйцом. Если хочешь цветные украшения, можешь добавить в тесто пищевой краситель.
Розы из теста — самое простое украшение, которое можно выполнить за несколько минут. Выглядят такие “цветы” очень красиво и придают выпечке аккуратности.
Украсить кулич также можно и птицами из теста. Рецепт жаворонка из теста мы уже писали, поэтому ищи его в нашем другом материале.
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