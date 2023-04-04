Делать так, как наши предки. Украшения из теста на пасху: рецепты на праздник

Пасха — время семейных встреч и единения мира от новости о Воскресении Бога. Одним из традиционных блюд на праздничном столе является кулич: испеченное по особому рецепту хлебное изделие, которое любят и взрослые, и дети.

Часто украшение кулича превращается в соревнование семей: мол, у кого лучше? Так что если ты хочешь, чтобы и твой кулич обращал на себя ошеломленные взгляды, предлагаем тебе сделать украшение из теста на кулич.

Рецепты нескольких украшений из теста — далее в материале.

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Как сделать украшения из теста на кулич

Для начала стоит решить, что именно ты хочешь видеть на верхушке своего пояса. Это могут быть птицы, цветы, символы или листья.

Мы предлагаем тебе несколько простых рецептов, которые можно выполнить даже тем, кто впервые печет кулич!

Украшения из теста на пасху: листья

Чтобы сделать этот рецепт, лучше купить форму для вырезания теста, но не обязательно — листья можно вырезать самостоятельно.

Ингредиенты для украшений из теста

мука — пол стакана;

вода — 50 мл;

щепотка соли.

Приготовление украшений из теста на кулич

Смешай муку с водой и щепоткой соли и замеси не очень крутое тесто. Из готового теста можно сделать листики. Раскачай тесто в пласт и выдави из него стаканом три кружочка. Поверхность кружочка хорошо присыпь мукой и заверни вдоль. Вырежь ножницами зубчики листика. Аккуратно разверни лист и открой зубчики. Ножом сделай на листе прожилки.

Украшения можно выложить на кулич перед выпеканием, предварительно смазав кулич яйцом. Если хочешь цветные украшения, можешь добавить в тесто пищевой краситель.

Украшения из теста на пасху: розочки

Розы из теста — самое простое украшение, которое можно выполнить за несколько минут. Выглядят такие “цветы” очень красиво и придают выпечке аккуратности.

Ингредиенты для украшений из теста

мука — пол стакана;

вода — 50 мл;

щепотка соли.

Приготовление украшений из теста на кулич

Чтобы изготовить розочки, нужно развернуть тесто в пласт и вырезать пять кружочков. Выложи кружочки друг на друга и скрути рулетик. Его нужно разрезать пополам, прижать один край, а из другого сформировать лепестки.

Украсить кулич также можно и птицами из теста. Рецепт жаворонка из теста мы уже писали, поэтому ищи его в нашем другом материале.

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