Рецепт паски по-домашньому: простий спосіб приготування смачної великодньої випічки

Якщо ти шукаєш спосіб створити справжню домашню атмосферу та подарувати радість своїм близьким на Великдень, то ідеальним вибором стане саме паска.

Ця великодня випічка не лише символізує відродження та світло, але й об’єднує родину навколо святкового столу.

Видання Апостроф розповіло рецепт паски по-домашньому, який не потребує складних інгредієнтів або багато часу на приготування.

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Паска по-домашньому: рецепт

Інгредієнти

Для паски:

250 г борошна;

80 г цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

4 жовтки;

100 мл молока;

15 г меду;

12-14 г сухих дріжджів;

100 г вершкового масла;

цедра одного апельсина;

родзинки — на смак.

Для глазурі:

200 г цукру;

100 г білка.

Зазначеної кількості інгредієнтів вистачить на одну середню або дві маленькі паски.

Рецепт паски по-домашньому: приготування

Займімося спочатку підготовкою продуктів. Просій борошно через сито у глибокій мисці. Яйця потрібно дістати заздалегідь, щоб вони нагрілись до кімнатної температури і після цього відділити жовтки від білків. Молоко підігрій до 30-40 градусів. Розтопи вершкове масло на водяній бані чи у мікрохвильовці.

Спочатку змішай усі сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, та дріжджі. В іншій місткості змішай жовтки, тепле молоко, мед та розтоплене масло. Після цього добре усе перемішай.

Потім додай рідкі інгредієнти до сухих і заміси тісто. Ти можеш це зробити вручну або за допомогою кухонного комбайна. Помий ретельно апельсин, натри цедру і додай її до тіста. Після цього накрий тісто чистим рушником і залиш в теплому, тихому місці на 3 години.

Якщо у твоєму домі чи квартирі прохолодно — можеш увімкнути духовку до 40 градусів і поставити тісто туди.

Перейдімо до начинки. Родзинки залий окропом на 10-15 хвилин, потім злий воду і розклади їх на паперовий рушник. Це потрібно, аби позбутися зайвої вологи. Коли тісто підійде — вмішай у нього родзинки. Переклади тісто в форму для випічки й залиш в теплому місці, доки воно не підніметься знову.

Після того, як тісто збільшилося в об’ємі, випікай його у духовці, розігрітій до 160 градусів протягом 20-25 хвилин.

Для глазурі змішай білки та цукор. Постав їх на водяну баню і помішуй, доки цукор не розчиниться повністю. Після цього зніми масу з вогню і збий міксером або вінчиком до утворення густої маси.

Готову паску прикрашай глазур’ю та іншими декоративними елементами на свій смак. Нехай смакує!

Та це далеко не єдиний рецепт великодньої випічки. Раніше ми розповідали, як приготувати паску на Великдень за класичним рецептом від Євгена Клопотенка.

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