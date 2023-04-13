Как покрасить яйца салфетками: простой и действенный способ

Если ты не любишь каждый год красить яйца с помощью специальных красителей и всегда ищешь оригинальные рецепты, попробуй покрасить яйца на Пасху необычным способом.
К тому же для эксперимента нужно взять всего несколько ингредиентов. Как покрасить яйца салфетками — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Способ приготовления:
Минимализм, утонченность, оригинальность: смотри простые и интересные способы раскрасить яйца на Пасху.
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