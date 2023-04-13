Как покрасить яйца салфетками: простой и действенный способ

Если ты не любишь каждый год красить яйца с помощью специальных красителей и всегда ищешь оригинальные рецепты, попробуй покрасить яйца на Пасху необычным способом.

К тому же для эксперимента нужно взять всего несколько ингредиентов. Как покрасить яйца салфетками — читай в материале.

Как покрасить яйца салфетками: самый простой способ

Ингредиенты:

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яйца — 10 шт.

бумажные салфетки — 1 пачка

пищевые красители

кисточка

Способ приготовления

Свари яйца и дай им остыть. Обмотай их белыми салфетками и закрепи резиночками (должно получиться что-то вроде конфет в фантике). При этом фантик не должен лечь очень ровно, ведь чем больше будет сгибов, тем лучше. В стаканчике разведи цветные пищевые красители. Кисточкой макай в краску и кляксами наноси ее на салфетку. Следи, чтобы цвета сочетались друг с другом. Когда на салфетке не останется белого места, оставь яйца высыхать на ночь. Утром на них будут красивые разводы.

Декупаж пасхальных яиц салфетками и ватными палочками

Ингредиенты:

яйца —10 шт.

вода — по 1 ст. л. на каждый краситель

красители разных цветов — по 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Свари вкрутую яйца. Остуди их и вытри насухо. Пищевые красители разных цветов насыпь в стопки по 0,5 ч. л. В каждую стопку влей немного холодной воды (примерно по 1 ст. л., можно чуть меньше, чтобы цвета были более насыщенными). Салфетку разорви на две части. Заверни вареные яйца. Надень перчатки. С помощью ватной палочки нанеси краситель, должно получится яркое пятно, которое самостоятельно будет растекаться и увлажнит салфетку. Повтори такой способ с остальными красителями, постепенно закрашивая яйцо со всех сторон. Руками слегка прижми салфетку, чтобы она плотно прилегала к скорлупе. Переложи на тарелку и оставь до высыхания. Когда высохнет, сними салфетки. Получатся красивые пасхальные яйца, очень яркие и красочные. Если хочешь, чтобы яйца блестели, можешь их смазать растительным маслом.

Минимализм, утонченность, оригинальность: смотри простые и интересные способы раскрасить яйца на Пасху.

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