Як пофарбувати яйця серветками: простий та дієвий спосіб

Якщо ти не любиш щороку фарбувати яйця за допомогою спеціальних барвників і завжди шукаєш оригінальні рецепти, спробуй пофарбувати яйця на Великдень незвичайним способом.

До того ж для експерименту потрібно взяти лише кілька інгредієнтів. Як пофарбувати яйця серветками — читай у матеріалі.

Як пофарбувати яйця серветками: найпростіший спосіб

Інгредієнти:

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яйця — 10 шт.

паперові серветки — 1 упаковка

харчові барвники

пензлик

Спосіб приготування

Звари яйця і дай їм охолонути. Обмотай їх білими серветками та закріпи резинками (має вийти щось на зразок цукерок у фантику). При цьому фантик не має лягти дуже рівно, адже чим більше буде згинів, тим краще. У стаканчику розведи кольорові харчові барвники. Вмочуй пензлик у фарбу і ляпами нанось її на серветку. Слідкуй, щоб кольори поєднувалися один з одним. Коли на серветці не залишиться білого місця, залиш яйця висихати на ніч. Вранці на них будуть гарні лінії.

Декупаж великодніх яєць серветками та ватними паличками

Інгредієнти:

яйця — 10 шт.

вода — по 1 ст. л. на кожен барвник

барвники різних кольорів — по 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Звари круто яйця. Остуди їх і витри насухо. Харчові барвники різних кольорів насип у чарки по 0,5 ч. л. У кожну чарку влий трохи холодної води (приблизно по 1 ст. л., можна трохи менше, щоб кольори були більш насиченими). Серветку розірви на дві частини. Загорни варені яйця. Одягни рукавички. За допомогою ватної палички нанеси барвник, має вийти яскрава пляма, яка самостійно розтікатиметься і зволожуватиме серветку. Повтори такий спосіб з іншими барвниками, поступово зафарбовуючи яйце з усіх боків. Руками злегка притисни серветку, щоб вона щільно прилягала до шкаралупи. Переклади на тарілку і залиш до висихання. Коли висохне, зніми серветки. Вийдуть красиві великодні яйця, дуже яскраві та барвисті. Якщо хочеш, щоб яйця блищали, можеш їх змастити олією.

Мінімалізм, витонченість, оригінальність: дивись прості та цікаві способи розфарбувати яйця на Великдень.

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