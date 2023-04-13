Їжа та рецепти

Як пофарбувати яйця серветками: простий та дієвий спосіб

Анна Голішевська, редакторка сайту 13 Квітня 2023, 11:30
Великдень
Фото: Unsplash

Більше новин
Відрізали голову військовому ЗСУ: реакція Зеленського, Єрмака та СБУ на відео страти військовополоненого
Не можна ігнорувати, як легко ці звірі вбивають! Реакція України на страту військовополоненого
Скоро вже буде Пасха: пісня та відео хлопчика з TikTok, яке облетіло всю Україну
Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м’яско — як маленький хлопчик став популярним на всю Україну
Чим корисний ківі: поживні властивості для організму
Маленький фрукт, а вітамінів чимало! Чим ківі корисний для нашого здоров’я
місячний календар
Садівництва та городництва час! Місячний посівний календар на квітень 2023 року
Дивитись більше

Матеріали по темі

Скоро вже буде Пасха: пісня та відео хлопчика з TikTok, яке облетіло всю Україну
Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м’яско — як маленький хлопчик став популярним на всю Україну
Гіацинт 2023
Як доглядати за гіацинтом у домашніх умовах і що для цього потрібно
Сирна паска зі згущеним молоком: рецепт від Валі Саєнко
Рецепт сирної паски зі згущеним молоком від Валі Саєнко: не дуже традиційно, але смачно
Олександрійська паска: рецепт покроково на Великдень 2023
Пухка та в міру солодка — рецепт паски з олександрійського тіста

Відео
0:04:25
Костянтин Старовицький

Мав незвичайний талант: історія життя та загибелі на війні диригента Маестро
0:05:36
Чому не треба переставити донатити: як українці допомагають військовим
Не забувай донатити для нашої перемоги: як українці допомагають військовим
0:05:12
Екоцид
Наслідки відчуватимемо десятки років: як притягти Росію до репарацій за екоцид в Україні
0:06:00
Карта бойових дій в Україні 13.04.2023 онлайн
Окупанти прикриваються живим щитом та створюють гуманітарну кризу: карта бойових дій в Україні 13 квітня в режимі онлайн
0:11:33
Володимир Азарян
ЗСУ відступають лише у двох випадках: історія викладача, який пішов на фронт
0:10:43
Керовані авіабомби: що це, які є види та яку небезпеку становлять
Здатні зруйнувати цілий будинок: у чому небезпека керованих авіабомб
0:03:05
Українська компанія виготовляє екопакування навіть під час війни
Екопакування від українського виробника! Як бізнес підіймає економіку та береже природу
0:11:19
Що потрібно Україні, щоб потопити ворожий корабель
Що потрібно Україні, щоб черговий російський корабель пішов на дно: Гуменюк розповіла про необхідні складові
0:05:31
Хотіли викрасти українських дітей під виглядом екскурсії в Крим
Хотіли викрасти українських дітей під виглядом оздоровлення! Що вигадують росіяни під час окупації
Ситуація в Запорізькій області - росіяни обстрілюють мирних людей
Школа та житловий будинок — ось цілі росіян! Наслідки терористичних атак на Запорізьку область
Більше відео
Магнітні бурі у квітні 2023 – календар небезпечних дат
Читати далі
Магнітні бурі у квітні: ефект від сильних сонячних спалахів можуть відчути навіть не метеозалежні
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь