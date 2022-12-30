Классический и современный рецепты: как варить холодец

Наши мамы и бабушки стояли у плиты часами, чтобы приготовить идеальный холодец. В украинских семьях это блюдо едят как на праздники, так и в будни.

Но особенно популярен холодец именно на новогоднем столе. Его часто ставят посередине стола: возле оливье, запеченной птицы и разнообразных солений.

Как варить холодец, чтобы гости облизывали пальчики — читай в материале.

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Нужно помнить, что в классическом рецепте не используют желатин, ведь когда-то для приготовления холодца брали домашнюю, жирную курицу.

Сейчас большинство хозяек готовят студень из магазинного мяса.

Он получается не таким наваристым, поэтому нужно добавлять немного желатина. Для приготовления оригинального холодца, поищи на базаре домашнюю птицу.

Ингредиенты:

1 курица

1 луковица

1 морковь

4 л. воды

лавровый лист

перец горошком

соль

3 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Курицу нужно разрезать на небольшие кусочки и положить в большую кастрюлю. После этого налей туда воду, поставь на огонь и доведи до кипения. Обязательно снимай пенку, чтобы блюдо было прозрачным. Добавь туда целиком лук и морковь. Убавь огонь и вари в течение 5 часов. На 4 часу варки добавь специи и соль. Достань лук и морковь. Выложи мясо и разложи по тарелкам. Через марлю процеди получившейся бульон. Курицу нужно обязательно разделить на волокна. В тарелки поставь по дольке раздавленного чеснока. Залей бульоном и оставь холодец в прохладном месте на ночь. Лучше всего — в холодильник (на 5-6 часов).

Как варить холодец из курицы: рецепт от Евгения Клопотенко

Если ты хочешь произвести фурор среди блюд, которые на Новый год принесут друзья — можно воспользоваться этим рецептом.

Кулинар разработал технологию приготовления холодца с добавлениям водоростей и вареной картошки.

Еще эксперт советует заливать холодец не в тарелки, а в праздничные бокалы. Если будет настроение, можно даже поцокать бокалами холодца под бой часов.

Ингредиенты:

500 г куриных лапок

2 шт. куриных бедер

2 л воды

3 г перца горошком

6 шт. лаврового листа

3 г душистого перца

10 г желатина

400 г картофеля

50 г салата чука

1-2 ст. л. хрена (белого)

по вкусу соль

Способ приготовления:

В первую очередь, в кастрюле необходимо отварить мясо. Добавь в кастрюлю специи и соль. Не забудь о лавровом листе. Доведи до кипения и вари на маленьком огне в течение 2 часов. Процеди бульон через марлю, а лапки убери. Бедра необходимо разобрать на небольшие кусочки. После этого замочи желатин на 7-10 мин в теплой воде и вылей это в бульон. Он должен отсудится. Картошку свари и сделай из нее пюре (добавь туда хрен и соль). На дно бокала положи холодное пюре, потом водоросли, курицу и залей бульоном. Поставь в холодильник (на 5-6 ч). Укрась при подаче микрогрином.

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