Классический и современный рецепты: как варить холодец

Наши мамы и бабушки стояли у плиты часами, чтобы приготовить идеальный холодец. В украинских семьях это блюдо едят как на праздники, так и в будни.
Но особенно популярен холодец именно на новогоднем столе. Его часто ставят посередине стола: возле оливье, запеченной птицы и разнообразных солений.
Как варить холодец, чтобы гости облизывали пальчики — читай в материале.
Нужно помнить, что в классическом рецепте не используют желатин, ведь когда-то для приготовления холодца брали домашнюю, жирную курицу.
Сейчас большинство хозяек готовят студень из магазинного мяса.
Сейчас большинство хозяек готовят студень из магазинного мяса.
Он получается не таким наваристым, поэтому нужно добавлять немного желатина. Для приготовления оригинального холодца, поищи на базаре домашнюю птицу.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Если ты хочешь произвести фурор среди блюд, которые на Новый год принесут друзья — можно воспользоваться этим рецептом.
Кулинар разработал технологию приготовления холодца с добавлениям водоростей и вареной картошки.
Кулинар разработал технологию приготовления холодца с добавлениям водоростей и вареной картошки.
Еще эксперт советует заливать холодец не в тарелки, а в праздничные бокалы. Если будет настроение, можно даже поцокать бокалами холодца под бой часов.
Способ приготовления:
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