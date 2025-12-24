Цвикли: рецепт, который придаст остроту праздничному столу

Цвикли — это не просто салат, а легендарная острая приправа, без которой трудно представить украинский праздничный стол. Сочетание сладкой печеной или вареной свеклы с огненным корнем хрена создает идеальный баланс вкусов.

Читай в материале, как приготовить цвикли и какие ингредиенты для этого нужны.

Как сделать цвикли: ингредиенты

Секрет удачных цвикей состоит в правильных пропорциях и качестве ингредиентов. Классический состав выглядит так:

Свекла (столовая, насыщенного темно-красного цвета) — 1 кг.

Корень хрена — 100–150 г (в зависимости от желаемой остроты).

Уксус или лимонный сок — 2-3 ст. л.

Сахар — 1–2 ст. л. по своему вкусу.

Соль — 1 ч. л.

Тмин по желанию.

Рецепт цвикли: пошаговая инструкция

Для цвикли свеклу можно готовить двумя способами:

Отварка: тщательно вымой свеклу, не срезая корешков, чтобы сохранился цвет. Вари овощи в большом количестве воды 1,5–2 часа. После варки сразу залей его холодной водой на 15 минут — так он будет легче чиститься.

Запекание: Заверни каждую свеклу в фольгу и запекай ее при температуре 180–200°C около часа. Запеченная свёкла имеет более концентрированный сладкий вкус и более яркий цвет, чем вареная.

Читать по теме Рецепты 12 блюд на Рождество: что должно быть на столе и как это приготовить Мы с редакцией решили помочь тебе и предложить несколько новых постных блюд к традиционному предрождественскому столу.

Очищенную свеклу нужно натереть на мелкой или средней терке — здесь все по твоим предпочтениям.

Корень хрена нужно почистить от кожуры и натереть на мельчайшей терке. В глубокой миске смешай натертую свеклу с хреном. Добавлять хрен лучше постепенно, постоянно проверяя вкус блюда, чтобы не сделать его слишком острым.

Добавь соль, сахар и уксус или лимонный сок. Тщательно перемешай и оставь блюдо отдохнуть хотя бы на 2–3 часа, а лучше на всю ночь.

Сколько сохраняется цвикли

Цвикли — это блюдо, которое хорошо хранится благодаря природным консервантам. В плотно закрытой стеклянной банке в холодильнике цвикли могут храниться до 2 недель. Со временем хрен теряет свою крепость, поэтому через 7–10 дней закуска станет менее острой, чем сразу после приготовления.

Цвикли лучше всего есть со студнем, домашней колбасой, запеченным мясом или просто на ломте свежего ржаного хлеба.

Раньше мы писали, какие салаты на Рождество 2025 года можно приготовить — читай в материале перечень интересных и вкусных идей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!