Цвіклі: рецепт, що додасть гостроти до святкового столу

Цвіклі — це не просто салат, а легендарна гостра приправа, без якої важко уявити український святковий стіл. Поєднання солодкого печеного або вареного буряка з вогняним коренем хрону створює ідеальний баланс смаків.

Читай у матеріалі, як приготувати цвіклі та які інгредієнти для цього потрібні.

Як зробити цвіклі: інгредієнти

Секрет вдалих цвіклів полягає у правильних пропорціях та якості інгредієнтів. Класичний склад виглядає так:

Буряк (столовий, насиченого темно-червоного кольору) — 1 кг.

Корінь хрону — 100–150 г (залежно від бажаної гостроти).

Оцет або лимонний сік — 2–3 ст. л.

Цукор — 1–2 ст. л. на свій смак.

Сіль — 1 ч. л.

Кмин за бажанням.

Рецепт цвіклів: покрокова інструкція

Для цвіклів буряк можна готувати двома способами:

Відварювання: ретельно помий буряк, не зрізаючи корінців, щоб зберігся колір. Вари овоч у великій кількості води 1,5–2 години. Після варіння одразу залий його холодною водою на 15 хвилин — так він легше чиститиметься.

Запікання: Загорни кожен буряк у фольгу та запікай його при температурі 180–200°C близько години. Запечений буряк має більш концентрований солодкий смак і яскравіший колір, ніж варений.

Очищений буряк потрібно натерти на дрібній або середній тертці — тут все за твоїми вподобаннями.

Корінь хрону потрібно почистити від шкірки та натерти на найдрібнішій терці. У глибокій мисці змішай натертий буряк із хроном. Додавати хрін краще поступово, постійно перевіряючи смак страви, щоб не зробити її занадто гострою.

Додай сіль, цукор та оцет або ж лимонний сік. Ретельно перемішай та залиш страву відпочити хоча б на 2–3 години, а краще на всю ніч.

Скільки зберігається цвіклі

Цвіклі — це страва, яка добре зберігається завдяки природним консервантам. У щільно закритій скляній банці у холодильнику цвіклі можуть зберігатися до 2 тижнів. З часом хрін втрачає свою міцність, тому через 7–10 днів закуска стане менш гострою, ніж була одразу після приготування.

Цвіклі найкраще смакують із холодцем, домашньою ковбасою, запеченим м’ясом або просто на скибці свіжого житнього хліба.

