Салати на Різдво 2025: ідеї, після яких гості проситимуть рецепт

Напередодні Різдва 2025 року хочеться урізноманітнити традиційне меню новими салатами. Читай у матеріалі, які можна приготувати салати на Різдво 2025, щоб гості точно здивувалися від незвичного поєднання продуктів.

Салати на Різдво 2025: ідеї, що точно запам’ятаються

Замість звичного олів’є чи шуби можна приготувати легкі, яскраві страви без майонезу або з оригінальними комбінаціями. Ці рецепти допоможуть здивувати гостей і додати свіжості святковому столу.

Ми підготували кілька нових ідей для салату на Різдво, розрахованих на 4-6 порцій, з простими кроками приготування.

Салати на Різдво 2025: Новорічна ніжність з креветками та авокадо

Інгредієнти:

300 г креветок

1 авокадо;

2 огірки;

200 г салату айсберг;

оливкова олія;

лимонний сік;

сіль;

перець.

Починаємо готувати з того, що треба відварити креветки 2-3 хвилини, охолодити, потім нарізати авокадо та огірки кубиками, порвати салат руками. Після цього змішати все, заправити олією з лимонним соком, посолити.

Нові салати на Різдво: Зимова казка з курячою печінкою та помідорами

Інгредієнти:

400 г курячої печінки;

4 помідори;

1 авокадо;

350 г салату айсберг;

оливкова олія;

бальзамічний оцет.

Починаємо з того, що варто обсмажити печінку 5-7 хвилин на пательні, охолодити та нарізати шматочками, потім додати кубики помідорів та авокадо, подрібнити салат айсберг. Після цього змішати все, заправити олією з бальзамічним оцтом для пікантності.

Рецепти салатів на Різдво: Джунглі з куркою та ананасами

Інгредієнти:

300 г курячого філе;

600 г консервованих ананасів;

2 огірки;

зелень (петрушка або кріп);

йогурт або майонез для заправки.

Відварити куряче філе до готовності, охолодити та нарізати кубиками, потім змішати з нарізаними ананасами та огірками, додати подрібнену зелень. Після — заправити йогуртом або майонезом для свіжості та перемішати.

Які салати приготувати на Різдво: Східна ніч з буряком та чорносливом

Інгредієнти:

4 варених буряки;

200 г чорносливу;

100 г волоських горіхів;

2-3 зубчики часнику;

майонез або олія для заправки.

Нарізаємо варений буряк соломкою або кубиками, замочуємо чорнослив у гарячій воді на 10 хвилин та нарізаємо його, подрібнюємо горіхи та часник. Після — змішуємо все, заправляємо майонезом або олією для насиченого смаку.

