Салати на Різдво 2025: ідеї, після яких гості проситимуть рецепт

Напередодні Різдва 2025 року хочеться урізноманітнити традиційне меню новими салатами. Читай у матеріалі, які можна приготувати салати на Різдво 2025, щоб гості точно здивувалися від незвичного поєднання продуктів.
Салати на Різдво 2025: ідеї, що точно запам’ятаються
Замість звичного олів’є чи шуби можна приготувати легкі, яскраві страви без майонезу або з оригінальними комбінаціями. Ці рецепти допоможуть здивувати гостей і додати свіжості святковому столу.
Ми підготували кілька нових ідей для салату на Різдво, розрахованих на 4-6 порцій, з простими кроками приготування.
Салати на Різдво 2025: Новорічна ніжність з креветками та авокадо
Інгредієнти:
- 300 г креветок
- 1 авокадо;
- 2 огірки;
- 200 г салату айсберг;
- оливкова олія;
- лимонний сік;
- сіль;
- перець.
Починаємо готувати з того, що треба відварити креветки 2-3 хвилини, охолодити, потім нарізати авокадо та огірки кубиками, порвати салат руками. Після цього змішати все, заправити олією з лимонним соком, посолити.
Нові салати на Різдво: Зимова казка з курячою печінкою та помідорами
Інгредієнти:
- 400 г курячої печінки;
- 4 помідори;
- 1 авокадо;
- 350 г салату айсберг;
- оливкова олія;
- бальзамічний оцет.
Починаємо з того, що варто обсмажити печінку 5-7 хвилин на пательні, охолодити та нарізати шматочками, потім додати кубики помідорів та авокадо, подрібнити салат айсберг. Після цього змішати все, заправити олією з бальзамічним оцтом для пікантності.
Рецепти салатів на Різдво: Джунглі з куркою та ананасами
Інгредієнти:
- 300 г курячого філе;
- 600 г консервованих ананасів;
- 2 огірки;
- зелень (петрушка або кріп);
- йогурт або майонез для заправки.
Відварити куряче філе до готовності, охолодити та нарізати кубиками, потім змішати з нарізаними ананасами та огірками, додати подрібнену зелень. Після — заправити йогуртом або майонезом для свіжості та перемішати.
Які салати приготувати на Різдво: Східна ніч з буряком та чорносливом
Інгредієнти:
- 4 варених буряки;
- 200 г чорносливу;
- 100 г волоських горіхів;
- 2-3 зубчики часнику;
- майонез або олія для заправки.
Нарізаємо варений буряк соломкою або кубиками, замочуємо чорнослив у гарячій воді на 10 хвилин та нарізаємо його, подрібнюємо горіхи та часник. Після — змішуємо все, заправляємо майонезом або олією для насиченого смаку.
