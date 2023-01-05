М’ясні страви на Різдво: ароматні рецепти для святкового застілля

Після Святого вечора, на Різдво, у вірян закінчується строгий піст і на столі з’являються як м’ясні, так і молочні продукти.

Господиням у цей день потрібно приготувати 12 різноманітних страв. Наприклад, часто ставлять на стіл кутю, рибу, голубці, холодець.

Та якщо тобі набридла традиційна кухня, можеш спробувати приготувати реберця, крученики або пиріг. М’ясні страви на Різдво — смачні рецепти читай у матеріалі.

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Свинячі реберця з медом

Інгредієнти:

1 кг свинячих ребер

4 ст. л. кетчупу

2 ст. л. олії

4 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. гірчиці

2 ст. л. меду

за смаком — червоний та чорний перець

Спосіб приготування

Спершу поклади у велику каструлю мед, гірчицю, кетчуп, соєвий соус, олію та чорний і червоний мелений перець. Розмішай отриманий маринад. Замаринуй реберця і постав у холодильник на ніч. Виклади ребра на деко й полий залишками маринаду. Відправ ребра в розігріту до 180 °С духовку на півгодини.

Крученики зі свинини з грибами

інгредієнти

1 кг свинини

800 г печериць

1-2 цибулини

4-5 ст. л. борошна

базилік, орегано, майоран, чебрець — за смаком

2 ст. л. олії

Спосіб приготування

Промий свинину і поріж на шматки. Відбий як на відбивні, посоли і поперчи. Печериці дрібно поріж і обсмаж на олії до готовності. Додай дрібно нарізану цибулю і обсмаж до золотистого кольору. Посоли, поперчи і додай всі приправи. Відклади трішки начинки з грибів, адже далі її потрібно використати для кручеників. Візьми м’ясо, виклади начинку з грибів і загорни рулетиком. Потім кожен рулетик добре обваляй в борошні й обсмаж на олії з обох боків. Коли м’ясо обсмажиться і покриється золотистою скоринкою, потрібно перекласти крученики в каструлю, додати у кожен шар смажених грибів та залити будь-яким бульйоном чи водою, посолити, додати приправи. Бульйон має покрити крученики. Постав тушкуватися на одну годину.

Пиріг з броколі, індичкою і сиром

Інгредієнти:

2 яйця

150 г сиру

50 г кефіру

25 г борошна

сіль за смаком

150 г броколі

250 г фаршу індички

Спосіб приготування

Яйця потрібно добре помити. Білки відділи від жовтків. Білки збивай і змішай всі інші інгредієнти для тіста. Акуратно введи в них білки. Протушкуй фарш індички (можна подрібнити філе в блендері), посоли і додай броколі. У форму вилий тісто, зверху виклади начинку і запікай до рум’яності за температури 180 °С, зверху посип натертим сиром.

Смажена свинина з яблуками і цибулею

Інгредієнти:

2 кг свинини

3 ст. л. оливкової олії

сіль і перець за смаком

4 чашки яблучного соку

1 склянка м’ясного бульйону

3 яблука

3 цибулини

1 лавровий листок

Спосіб приготування

Нагрій оливкову олію у каструлі на сильному вогні. Свинину посоли, поперчи, обсмаж до появи скоринки. Зменш вогонь до мінімуму. Додай яблучний сік, м’ясний бульйон, яблука, цибулю і лаврове листя (цибулю і яблука перед тим накриши). Накрий кришкою і кип’яти на маленькому вогні протягом трьох годин. Підсмаж цибулю. Коли м’ясо буде готове, видали весь вміст, залишивши тільки рідину в каструлі. Збільш температуру до високої і кип’яти рідину доти, доки не загусне. М’ясо розріж на порції і кожну порцію полий соусом.

Різдвяна качка з апельсинами

Інгредієнти:

1 качка

3 апельсини

1 цибулина

5-6 яблук

200 г кураги

200 г чорносливу

300 г волоських горіхів

часник

сіль

перець

Спосіб приготування:

Птицю ретельно вимий і обсуши. Всередині і зовні посоли, поперчи, всередині натри часником. Очищене і порізане яблуко змішай з чорносливом, курагою, горіхами, а так само очищеним і розрізаним апельсином. Начинку поклади всередину тушки і заший. Зашиту птицю обмаж з усіх боків на олії, поклади в гусятницю, обклади з усіх боків розрізаними навпіл яблуками (у шкірці) і розрізаною на четверо цибулиною. Закрий гусятницю кришкою, постав в духовку приблизно на 1,5–3 год (залежно від розміру птиці) на середній вогонь. Поливай соком кожні 15 хвилин. Зніми кришку, злий весь жир, полий птицю соком апельсина і підрум’янь у духовці без кришки. Подай на великій таці, обклавши тушкованими яблуками та кружальцями апельсина.

До речі, тримай також корисні поради, які овочі та фрукти їсти у січні. Бережи себе, харчуйся правильно і корисно.