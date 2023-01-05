М’ясні страви на Різдво: ароматні рецепти для святкового застілля

Після Святого вечора, на Різдво, у вірян закінчується строгий піст і на столі з’являються як м’ясні, так і молочні продукти.
Господиням у цей день потрібно приготувати 12 різноманітних страв. Наприклад, часто ставлять на стіл кутю, рибу, голубці, холодець.
Та якщо тобі набридла традиційна кухня, можеш спробувати приготувати реберця, крученики або пиріг. М’ясні страви на Різдво — смачні рецепти читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
інгредієнти
Фото – Unsplash
Спосіб приготування:
До речі, тримай також корисні поради, які овочі та фрукти їсти у січні. Бережи себе, харчуйся правильно і корисно.
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