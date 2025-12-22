Як варити кутю: страва, без якої Різдво — не Різдво

Наші прабабусі та прадідусі варили кутю за різними рецептами. Наприклад, на Закарпатті популярністю користується страва, приготована на узварі.
А от жителі Луганської та Донецької областей часто варять кутю із рису. Однак у багатьох регіонах готують кутю саме із зерен пшениці, маку, меду і горіхів.
Також головну різдвяну страву роблять із перлової крупи, рису та пшона. Як варити кутю і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Як варити кутю: традиційний рецепт
Інгредієнти:
- 1 скл пшениці
- 4 скл води;
- 100 г маку;
- 100 г родзинок;
- 100 г горіхів;
- 2 ст л меду.
Спосіб приготування:
- У першу чергу, залий пшеницю водою на цілу ніч.
- Після цього злий воду і залий свіжою.
- Вари на маленкому вогні до тих пір, поки пшениця не звариться (до години).
- Мак залий водою і доведи до кипіння. Вари ще півгодини.
- Перетри варений мак у м’ясорубці, кавомолці або ступці. Подрібни горіхи.
- Додай у пшеницю мак, родзинки, горіхи та мед. Ретельно все перемішай та подавай на стіл.
Як варити кутю на Різдво: рецепт із рисом
Інгредієнти:
- 100 г рису;
- 50 г родзинок;
- 50 г горіхів;
- 100 г маку;
- 100 г меду;
- цукати.
Спосіб приготування:
- Відвари рис до готовності.
- Мак залий водою та вари 30 хвилин.
- Перетри мак у ступці з медом.
- Горіхи подрібни і додай у варений рис разом із солодким маком, родзинками та горіхами.
- Ретельно все перемішай і прикрась цукатами.
- Можеш додати до цієї страви ще халву або вишні із компоту.
Кутя з узваром: рецепт
Інгредієнти:
- 1 скл пшениці;
- 4 скл води;
- 1 скл узвару;
- 100 г маку;
- 100 г родзинок;
- жменя горіхів;
- 3 ст. л. меду.
Спосіб приготування:
- Пшеницю залий водою у великій мисці на ніч.
- Злий і вари на маленькому вогні трохи менше години.
- Мак залий водою, доведи до кипіння та вари ще 30 хвилин.
- Мак перетри у ступці і подрібни горіхи.
- Мед розведи теплим узваром та додай у пшеницю.
- Потім додай туди мак, родзинки та горіхи. Ретельно все перемішай та подавай на стіл.
Чому варять кутю на Різдво
Для наших предків кутя із давніх-давен мала особливе значення. Її завжди потрібно куштувати у першу чергу за різдвяним столом.
Навіть якщо подавали багато інших страв, таких як риба, галушки або капуста. Взявши в руки ложку та тарілку, потрібно спочатку з’їсти трішки свіжої куті.
Так ми робимо і зараз для того, або пом’янути та вшанувати померлих предків. Вважається, що саме на Різдво члени родини, які нас покинули, приходять у домівки, аби побути поряд з нами і скуштувати куті.
