Як варити кутю: страва, без якої Різдво — не Різдво

Наші прабабусі та прадідусі варили кутю за різними рецептами. Наприклад, на Закарпатті популярністю користується страва, приготована на узварі.

А от жителі Луганської та Донецької областей часто варять кутю із рису. Однак у багатьох регіонах готують кутю саме із зерен пшениці, маку, меду і горіхів.

Також головну різдвяну страву роблять із перлової крупи, рису та пшона. Як варити кутю і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як варити кутю: традиційний рецепт

Інгредієнти:

1 скл пшениці

4 скл води;

100 г маку;

100 г родзинок;

100 г горіхів;

2 ст л меду.

Спосіб приготування:

У першу чергу, залий пшеницю водою на цілу ніч. Після цього злий воду і залий свіжою. Вари на маленкому вогні до тих пір, поки пшениця не звариться (до години). Мак залий водою і доведи до кипіння. Вари ще півгодини. Перетри варений мак у м’ясорубці, кавомолці або ступці. Подрібни горіхи. Додай у пшеницю мак, родзинки, горіхи та мед. Ретельно все перемішай та подавай на стіл.

Як варити кутю на Різдво: рецепт із рисом

Інгредієнти:

100 г рису;

50 г родзинок;

50 г горіхів;

100 г маку;

100 г меду;

цукати.

Спосіб приготування:

Відвари рис до готовності. Мак залий водою та вари 30 хвилин. Перетри мак у ступці з медом. Горіхи подрібни і додай у варений рис разом із солодким маком, родзинками та горіхами. Ретельно все перемішай і прикрась цукатами. Можеш додати до цієї страви ще халву або вишні із компоту.

Кутя з узваром: рецепт

Інгредієнти:

1 скл пшениці;

4 скл води;

1 скл узвару;

100 г маку;

100 г родзинок;

жменя горіхів;

3 ст. л. меду.

Спосіб приготування:

Пшеницю залий водою у великій мисці на ніч. Злий і вари на маленькому вогні трохи менше години. Мак залий водою, доведи до кипіння та вари ще 30 хвилин. Мак перетри у ступці і подрібни горіхи. Мед розведи теплим узваром та додай у пшеницю. Потім додай туди мак, родзинки та горіхи. Ретельно все перемішай та подавай на стіл.

Чому варять кутю на Різдво

Для наших предків кутя із давніх-давен мала особливе значення. Її завжди потрібно куштувати у першу чергу за різдвяним столом.

Навіть якщо подавали багато інших страв, таких як риба, галушки або капуста. Взявши в руки ложку та тарілку, потрібно спочатку з’їсти трішки свіжої куті.

Так ми робимо і зараз для того, або пом’янути та вшанувати померлих предків. Вважається, що саме на Різдво члени родини, які нас покинули, приходять у домівки, аби побути поряд з нами і скуштувати куті.

А ще читай докладні рецепти 12 страв на Різдво.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!