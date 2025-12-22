Стиль життя Їжа та рецепти

Як варити кутю: страва, без якої Різдво — не Різдво

Анна Голішевська, редакторка сайту 22 Грудня 2025, 14:35 3 хв.
як варити кутю
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь