Как варить кутю: блюдо, без которого Рождество — не Рождество

Наши прабабушки и прадедушки варили кутью по разным рецептам. Например, в Закарпатье популярностью пользуется блюдо, приготовленное на узваре.
А вот жители Луганской и Донецкой областей часто варят кутью из риса. Однако во многих регионах готовят кутью именно из зерен пшеницы, мака, меда и орехов.
Также главное рождественское блюдо варят из перловой крупы, риса и пшена. Как варить кутью и что для этого нужно — читай в материале.
Как варить кутью: традиционный рецепт
Ингредиенты:
- 1 ст пшеницы;
- 4 ст воды;
- 100 г мака;
- 100 г изюма;
- 100 г орехов;
- 2 ст л меда.
Способ приготовления:
- В первую очередь, залей пшеницу водой на всю ночь.
- После этого слей воду и залей свежей.
- Вари на маленьком огне до тех пор, пока пшеница не сварится (до часа).
- Мак залей водой и доведи до кипения. Вари еще полчаса.
- Перетри вареный мак в мясорубке, кофемолке или ступке. Измельчи орехи.
- Добавь в пшеницу мак, изюм, орехи и мед. Тщательно все перемешай и подавай на стол.
Как варить кутью на Рождество: рецепт с рисом
Ингредиенты:
- 100 г риса;
- 50 г изюма;
- 50 г орехов;
- 100 г мака;
- 100 г меда;
- цукаты.
Способ приготовления:
- Отвари рис до готовности.
- Мак залей водой и вари 30 минут.
- Перетри мак в ступке с медом.
- Орехи измельчи и добавь в вареный рис вместе со сладким маком, изюмом и орехами.
- Тщательно все перемешай и укрась цукатами.
- Можешь добавить к этому блюду еще халву или вишни из компота.
Кутья с компотом: рецепт
Ингредиенты:
- 1 ст пшеницы;
- 4 ст воды;
- 1 ст компота;
- 100 г мака;
- 100 г изюма;
- горсть орехов;
- 3 стл л меда.
Способ приготовления:
- Пшеница заливается водой в большой миске на ночь.
- Потом вари ее на маленьком огне до часа времени.
- Мак залей водой, доведи до кипения и вари еще 30 минут.
- Потом перетри мак в ступке и измельчи орехи.
- Мед разведи теплым узваром и добавь в пшеницу.
- Затем добавь туда мак, изюм и орехи. Тщательно все перемешай и подавай на стол.
Почему варят кутью на Рождество
Для наших предков кутья всегда имела особое значение. Ее нужно пробовать в первую очередь за рождественским столом.
Даже если подавали многие другие блюда, такие как рыба, клецки или капусту. Взяв в руки ложку и тарелку, нужно сначала съесть немного свежей кутьи.
Так мы делаем и сейчас для того, чтобы помянуть и почтить умерших предков. Считается, что именно на Рождество покинувшие нас члены семьи приходят в дома, чтобы побыть рядом с нами и отведать кутьи.
