Как варить кутю: блюдо, без которого Рождество — не Рождество

Наши прабабушки и прадедушки варили кутью по разным рецептам. Например, в Закарпатье популярностью пользуется блюдо, приготовленное на узваре.

А вот жители Луганской и Донецкой областей часто варят кутью из риса. Однако во многих регионах готовят кутью именно из зерен пшеницы, мака, меда и орехов.

Также главное рождественское блюдо варят из перловой крупы, риса и пшена. Как варить кутью и что для этого нужно — читай в материале.

Как варить кутью: традиционный рецепт

Ингредиенты:

1 ст пшеницы;

4 ст воды;

100 г мака;

100 г изюма;

100 г орехов;

2 ст л меда.

Способ приготовления:

В первую очередь, залей пшеницу водой на всю ночь. После этого слей воду и залей свежей. Вари на маленьком огне до тех пор, пока пшеница не сварится (до часа). Мак залей водой и доведи до кипения. Вари еще полчаса. Перетри вареный мак в мясорубке, кофемолке или ступке. Измельчи орехи. Добавь в пшеницу мак, изюм, орехи и мед. Тщательно все перемешай и подавай на стол.

Как варить кутью на Рождество: рецепт с рисом

Ингредиенты:

100 г риса;

50 г изюма;

50 г орехов;

100 г мака;

100 г меда;

цукаты.

Способ приготовления:

Отвари рис до готовности. Мак залей водой и вари 30 минут. Перетри мак в ступке с медом. Орехи измельчи и добавь в вареный рис вместе со сладким маком, изюмом и орехами. Тщательно все перемешай и укрась цукатами. Можешь добавить к этому блюду еще халву или вишни из компота.

Кутья с компотом: рецепт

Ингредиенты:

1 ст пшеницы;

4 ст воды;

1 ст компота;

100 г мака;

100 г изюма;

горсть орехов;

3 стл л меда.

Способ приготовления:

Пшеница заливается водой в большой миске на ночь. Потом вари ее на маленьком огне до часа времени. Мак залей водой, доведи до кипения и вари еще 30 минут. Потом перетри мак в ступке и измельчи орехи. Мед разведи теплым узваром и добавь в пшеницу. Затем добавь туда мак, изюм и орехи. Тщательно все перемешай и подавай на стол.

Почему варят кутью на Рождество

Для наших предков кутья всегда имела особое значение. Ее нужно пробовать в первую очередь за рождественским столом.

Даже если подавали многие другие блюда, такие как рыба, клецки или капусту. Взяв в руки ложку и тарелку, нужно сначала съесть немного свежей кутьи.

Так мы делаем и сейчас для того, чтобы помянуть и почтить умерших предков. Считается, что именно на Рождество покинувшие нас члены семьи приходят в дома, чтобы побыть рядом с нами и отведать кутьи.

