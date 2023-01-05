Мясные блюда на Рождество: ароматные рецепты для праздничного застолья

После Святого вечера, к Рождеству, у верующих заканчивается строгий пост и на столе появляются как мясные, так и молочные продукты.

Хозяйкам в этот день нужно приготовить 12 разнообразных блюд. Например, часто ставят на стол кутью, рыбу, голубцы, студень и т.д.

Однако если тебе надоела традиционная кухня, можешь попробовать приготовить ребрышки, крученики или пирог. Мясные блюда на Рождество — вкусные рецепты читай в материале.

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Свиные ребрышки с медом

Ингредиенты:

1 кг свиных ребер

4 ст. л. кетчупа

2 ст. л. растительного масла

4 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. горчицы

2 ст. л. меда

по вкусу — красный и черный перец

Способ приготовления

Сначала положи в большую кастрюлю мед, горчицу, кетчуп, соевый соус, растительное масло и черный и красный молотый перец. Размешай полученный маринад. Замаринуй ребрышки и поставь в холодильник на ночь. Выложи ребра на противень и полей остатками маринада. Отправь ребра в разогретую до 180 °С духовку на полчаса.

Крученики со свинины с грибами

Ингредиенты

1 кг свинины

800 г шампиньонов

1-2 луковицы

4-5 ст. л. муки

базилик, орегано, майоран, чабрец — по вкусу

2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

Промой свинину и порежь на куски. Отбей как на отбивные, посоли и поперчи. Шампиньоны мелко порежь и обжарь на масле до готовности. Добавь мелко нарезанный лук и обжарь до золотистого цвета. Посоли, поперчи и добавь все приправы. Отложи немного начинки из грибов, ведь дальше ее нужно использовать для кручеников. Возьми мясо, выложи начинку из грибов и заверни рулетиком. Затем каждый рулетик хорошо обваляй в муке и обжарь на масле с обеих сторон. Когда мясо поджарится и покроется золотистой корочкой, нужно переложить крученики в кастрюлю, добавить в каждый слой жареных грибов и залить бульоном или водой. Посоли, добавь приправы. Бульон должен покрыть крученики. Поставь тушиться на один час.

Пирог с брокколи, индейкой и сыром

Ингредиенты:

2 яйца

150 г сыра

50 г кефира

25 г муки

соль по вкусу

150 г брокколи

250 г фарша индейки

Способ приготовления

Яйца нужно хорошо помыть. Белки отдели от желтков Белки сбивай и смешай все остальные ингредиенты для теста. Аккуратно введи в них белки. Протуши фарш индейки (можно измельчить филе в блендере), посоли и добавь брокколи. В форму вылей тесто, сверху выложи начинку и запекай до румяности при температуре 180 °С, сверху посыпь натертым сыром.

Жареная свинина с яблоками и луком

Ингредиенты:

2 кг свинины

3 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

4 чашки яблочного сока

1 ст. мясного бульона

3 яблока

3 луковицы

1 лавровый лист

Способ приготовления

Нагрей оливковое масло в кастрюле на сильном огне. Свинину посоли, поперчи, обжарь до появления корочки. Убавь огонь до минимума. Добавь яблочный сок, мясной бульон, яблоки, лук и лавровые листья (лук и яблоки перед тем мелко нарежь). Накрой крышкой и кипяти на маленьком огне в течение трех часов. Поджарь лук. Когда мясо будет готово, удали все содержимое, оставив только жидкость в кастрюле. Увеличь температуру и кипяти жидкость до тех пор, пока не загустеет. Мясо разрежь на порции и каждую порцию полей соусом.

Рождественская утка с апельсинами

Ингредиенты:

1 утка

3 апельсина

1 луковица

5-6 яблок

200 г кураги

200 г чернослива

300 г грецких орехов

чеснок

соль

перец

Способ приготовления:

Птицу тщательно вымой и обсуши. Внутри и снаружи посоли, поперчи, внутри натри чесноком. Очищенное и порезанное яблоко смешай с черносливом, курагой, орехами, а также очищенным и нарезанным апельсином. Начинку положи внутрь тушки и зашей. Зашитую птицу обмажь со всех сторон растительным маслом, положи в гусятницу, обложи со всех сторон разрезанными пополам яблоками (в кожуре) и разрезанными на четыре части луковицей. Закрой гусятницу крышкой, поставь в духовку примерно на 1,5–3 часа (в зависимости от размера птицы) на средний огонь. Поливай соком каждые 15 минут. Сними крышку, злой весь жир, полей птицу соком апельсина и подрумянь в духовке без крышки. Подай на большом блюде, обложив тушеными яблоками и кружочками апельсина.

Редакция Вікон желает тебе вкусной кутьи и замечательного Святвечера с семьей. Надеемся, наши рецепты тебя вдохновили на что-то новое.

Кстати, держи также полезные советы, какие овощи и фрукты есть в январе. Береги себя, питайся правильно и полезно.