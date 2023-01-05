Мясные блюда на Рождество: ароматные рецепты для праздничного застолья

После Святого вечера, к Рождеству, у верующих заканчивается строгий пост и на столе появляются как мясные, так и молочные продукты.
Хозяйкам в этот день нужно приготовить 12 разнообразных блюд. Например, часто ставят на стол кутью, рыбу, голубцы, студень и т.д.
Однако если тебе надоела традиционная кухня, можешь попробовать приготовить ребрышки, крученики или пирог. Мясные блюда на Рождество — вкусные рецепты читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Ингредиенты
Фото —Unsplash
Способ приготовления:
Редакция Вікон желает тебе вкусной кутьи и замечательного Святвечера с семьей. Надеемся, наши рецепты тебя вдохновили на что-то новое.
Кстати, держи также полезные советы, какие овощи и фрукты есть в январе. Береги себя, питайся правильно и полезно.