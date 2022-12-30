Класичний та сучасний рецепти: як варити холодець

Наші мами та бабусі стояли біля плити годинами, щоб приготувати ідеальний холодець. В українських родинах цю страву їдять як на свята, так і в будні.
Але особливої популярності холодець набуває саме на новорічному дійстві. Його часто ставлять по центру столу: біля олів’є, запеченої курки та різноманітних солінь.
Як варити холодець, щоб гості облизували пальчики — читай у матеріалі.
Потрібно пам’ятати, що у класичному рецепті не використовують желатин, адже колись для приготування холодцю завжди брали домашню, жирну курку.
Зараз більшість господинь готують холодець із магазинного м’яса.
Зараз більшість господинь готують холодець із магазинного м’яса.
Він виходить не таким наваристим, тому потрібно додавати трохи желатину. Для приготування оригінального холодця, пошукай на базарі свійську птицю.
Інгредієнти для холодцю:
Спосіб приготування:
Якщо ти хочеш зробити фурор серед страв, які на Новий рік принесуть друзі, можна скористатися цим рецептом.
Кулінар розробив технологію приготування холодця з додаванням водорослей та вареної картоплі.
Кулінар розробив технологію приготування холодця з додаванням водорослей та вареної картоплі.
Ще експерт радить заливати холодець не у тарілки, а у святкові келихи. Якщо буде настрій, можна навіть цокати келихами холодцю під бій годинника.
Інгредієнти:
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