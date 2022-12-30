Класичний та сучасний рецепти: як варити холодець

Наші мами та бабусі стояли біля плити годинами, щоб приготувати ідеальний холодець. В українських родинах цю страву їдять як на свята, так і в будні.

Але особливої популярності холодець набуває саме на новорічному дійстві. Його часто ставлять по центру столу: біля олів’є, запеченої курки та різноманітних солінь.

Як варити холодець, щоб гості облизували пальчики — читай у матеріалі.

Зараз також дивляться

Як правильно варити холодець: класичний рецепт

Потрібно пам’ятати, що у класичному рецепті не використовують желатин, адже колись для приготування холодцю завжди брали домашню, жирну курку.

Зараз більшість господинь готують холодець із магазинного м’яса.

Він виходить не таким наваристим, тому потрібно додавати трохи желатину. Для приготування оригінального холодця, пошукай на базарі свійську птицю.

Інгредієнти для холодцю:

1 курка

1 цибулина

1 морква

4 л. води

лавровий лист

перець горошком

сіль

3 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Курку потрібно розрізати на невеликі шматочки та покласти у велику каструлю. Після цього налий туди воду, постав на вогонь і доведи до кипіння. Обов’язково знімай пінку, щоб страва була прозорою. Додай туди цілу цибулю та моркву. Зменш вогонь і вари протягом 5 годин. На 4 годині варіння додай спеції та сіль. Дістань цибулю та моркву. Виклади м’ясо і розстав по тарілках. Через марлю проціди бульйон, який вийшов. Курку потрібно обов’язково розділити на волокна. У тарілку постав по одному розчавленому часнику. Залий бульйоном і залиш холодець у прохолодному місці на ніч. Найкраще — у холодильник (на 5-6 годин).

Як варити холодець із курки: рецепт від Євгена Клопотенка

Якщо ти хочеш зробити фурор серед страв, які на Новий рік принесуть друзі, можна скористатися цим рецептом.

Кулінар розробив технологію приготування холодця з додаванням водорослей та вареної картоплі.

Ще експерт радить заливати холодець не у тарілки, а у святкові келихи. Якщо буде настрій, можна навіть цокати келихами холодцю під бій годинника.

Інгредієнти:

500 г курячих лапок

2 шт. курячих стегон

2 л води

3 г перцю горошком

6 шт. лаврового листа

3 г запашного перцю

10 г желатину

400 г картоплі

50 г салату чука

1-2 ст. л. хрону (білого)

за смаком сіль

Спосіб приготування:

Насамперед у каструлі необхідно відварити м’ясо. Додай туди спеції та сіль. Не забудь про лавровий лист. Доведи до кипіння та вари на маленькому вогні протягом 2 годин. Проціди бульйон через марлю, а лапки забери. Стегна необхідно розібрати на невеликі шматочки. Після цього замочи желатин на 7-10 хв у теплій воді та вилий це в бульйон. Він має охолонути. Картоплю звари та зроби з неї пюре (додай туди хрін і сіль). На дно келиха поклади холодне пюре, потім водорості, курку та залий бульйоном. Постав у холодильник (до 5-6 год). Прикрась при подачі мікрогрином.

Усі щорічні страви вже набридли? Раніше ми розповідали, що приготувати на Новий рік 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!