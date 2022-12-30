Їжа та рецепти

Класичний та сучасний рецепти: як варити холодець

Анна Голішевська, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 07:30
Холодець
Фото: Facebook

Більше новин
Побутова техніка
Дієта для електроприладів: як економно використовувати техніку — від LED-ламп до пралки
Лазанья на сковороді: покроковий рецепт лінивої лазаньї
Вишукана та смачна, але набагато простіша — рецепт лазаньї на сковороді
Новий рік
Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята
Атака дронів на Київ
Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Лазанья на сковороді: покроковий рецепт лінивої лазаньї
Вишукана та смачна, але набагато простіша — рецепт лазаньї на сковороді
Новий рік
Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята
Як правильно вибирати та пити шампанське: поради
Вино від вина різниться: як обрати якісне шампанське та не сплутати з іншими ігристими
Фондю рецепт
Страва для затишного вечора: що таке фондю та як його готувати — рецепт від шеф-кухаря

Відео
Атака дронів на Київ

Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
0:05:52
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
Класичний та сучасний рецепти: як варити холодець
Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Обстріли України 29 грудня: що відомо про вибухи в регіонах
Над Україною летять ракети. Що відомо про обстріл 29 грудня
0:02:43
Збір коштів на ЗСУ
Квіти Перемоги: як купити рідкісну рослину за півціни та допомогти ЗСУ
Більше відео
Невеликі сплески активності зменшують ризики смерті
Читати далі
Трошки активності, аби подовжити життя. Читай про нове дослідження австралійських вчених
Як правильно вибирати та пити шампанське: поради
Читати далі
Вино від вина різниться: як обрати якісне шампанське та не сплутати з іншими ігристими

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь