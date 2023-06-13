Кава з апельсиновим соком: як улюблений напій може нашкодити твоєму здоров’ю

Бамбл, або капуоранж — під такими іменами кава з апельсиновим соком увірвалася в меню кав’ярень. Цікаве поєднання заполонило серця багатьох, адже напій має приємний смак та освіжає в літню спеку.

Хоч новинка має неперевершений смак, напій може нашкодити твоєму здоров’ю. Як саме, розповіли експерт із кави Женев’єв Капплер та дієтолог, фахівець з екологічно чистих харчових систем Крістіна Маніан.

Чим небезпечна кава з апельсиновим соком

Крістіна Маніан розповіла, що еспресо з апельсиновим соком може призвести до небажаного болю в животі. Адже й апельсиновий сік, і кава є продуктами з високою кислотністю.

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Кава може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що може викликати неприємні симптоми кислотного рефлюксу або печії, — зазаначила експетка.

Ще одним неприємним наслідком такого поєднання є порушення здатності організму засвоювати поживні речовини.

Крістіна Маніан обґрунтувала це тим, що в каві містяться таніни — водорозчинні поліфеноли. Вони можуть блокувати засвоєння вітаміну С, який міститься в апельсиновому соку.

Тож якщо ти хочеш отримати максимальну кількість користі з обох напоїв, краще вживати їх окремо.

Ба більше, слід витримати годину паузи між ними.

Женев’єв Капплер додав, що ці два напої мають різний рівень pH, що може серйозно змінити хімічний склад кожного з них.

Як пити каву з апельсиновим соком та не шкодити собі

Зі слів експертів зрозуміло, що просте поєднання кави з апельсиновим соком — не найкраща ідея. Та що робити, якщо смак цього напою приносить задоволення?

Капплер заспокоїв, що не все втрачено. Смак кави з цитрусовими нотками можна отримати іншим, безпечнішим способом.

Для реалізації цієї тенденції він порадив шукати сорти кави, які вже поєднують в собі натуральний цитрусовий смак. Наприклад, сорт Roasting Plant Coffee з Ємену має чудові ноти сицилійського апельсина, ванілі та лісових ягід.

Ще один спосіб, яким можна наповнити каву цитрусом, не змінюючи її складу, — додати в неї екстракт флердоранжу. Сироп чи екстракт не взаємодіють із pH кави, але додають нотки апельсинового смаку.

Для цього в охолоджену або каву холодного заварювання додай вершки з чистим екстрактом ванілі, екстракт квітів апельсина та коричневий цукор або кленовий сироп.

А щоб твоя ранкова кава вийшла на новий рівень, ми зробили для тебе цікавий ексклюзив з баристою. Він розповів про кавову культуру, види зерен та поділився неймовірним рецептом напою.

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