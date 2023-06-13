Кофе с апельсиновым соком: как любимый напиток может навредить здоровью

Бамбл или капуоранж — под этими названиями кофе с апельсиновым соком ворвался в меню кофеен. Интересное сочетание покорило сердца многих, ведь напиток имеет приятный вкус и освежает в летнюю жару.

Хотя новинка обладает непревзойденным вкусом, напиток может навредить твоему здоровью. Как именно, рассказали эксперт по кофе Женевьев Капплер и диетолог, специалист по экологически чистым пищевым системам Кристина Маниан.

Чем опасен кофе с апельсиновым соком

Кристина Маниан рассказала, что эспрессо с апельсиновым соком может привести к нежелательной боли в животе. Ведь и апельсиновый сок, и кофе — продукты с высокой кислотностью.

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Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может вызвать неприятные симптомы кислотного рефлюкса или изжоги, — отметила эксперт.

Еще одним неприятным следствием такого сочетания является нарушение способности организма усваивать питательные вещества.

Кристина Маниан обосновала это тем, что в кофе содержатся танины — водорастворимые полифенолы. Они могут блокировать усвоение витамина С, содержащегося в апельсиновом соке.

Так что если ты хочешь получить максимальное количество пользы из обоих напитков, лучше употреблять их отдельно. Более того, следует выдержать час паузы между ними.

Женевьев Капплер добавил, что эти два напитка имеют разный уровень pH, что может серьезно изменить химический состав каждого из них.

Как пить кофе с апельсиновым соком и не вредить себе

По словам экспертов, понятно, что сочетание кофе с апельсиновым соком — не лучшая идея. Но что делать, если вкус этого напитка доставляет удовольствие?

Капплер успокоил, что не все потеряно. Вкус кофе с цитрусовыми нотками можно получить другим, более безопасным способом.

Для реализации этой тенденции он посоветовал искать сорта кофе, уже сочетающие в себе натуральный цитрусовый вкус. К примеру, сорт Roasting Plant Coffee из Йемена имеет прекрасные ноты сицилийского апельсина, ванили и лесных ягод.

Еще один способ, которым можно наполнить кофе цитрусом, не меняя его состав, — добавить в него экстракт флердоранжа. Сироп или экстракт не взаимодействуют с рН кофе, но добавляют нотки апельсинового вкуса.

Для этого в охлажденный или кофе холодного заваривания добавь сливки с чистым экстрактом ванили, экстракт цветов апельсина и коричневый сахар или кленовый сироп.

А чтобы твой утренний кофе вышел на новый уровень, мы сделали для тебя интересный эксклюзив с баристой. Он рассказал о кофейной культуре, видах зерен и поделился невероятным рецептом напитка.

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