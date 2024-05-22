Идеально для работы без посредников: как оформить самозанятость в Украине в 2024

Если ты хочешь работать с клиентами без посредников и чтобы это было по закону, самый лучший вариант — оформить самозанятость. Такой вид занятости отлично подходит для репетиторов, авторов, художников и представителей других профессий, работающих на фрилансе и ищущих задачи самостоятельно. Читай в нашем материале, как оформить самозанятость в Украине в 2024 году.
Получить статус самозанятости в Украине могут физические лица, ведущие независимую профессиональную деятельность. То есть, если ты работаешь на себя и твоя прибыль не превышает 100 минимальных зарплат в год (приблизительно 55 800 грн в месяц или 670 000 грн в год).
Больше всего этот формат подходит для тех, кто работает на основе фриланса, то есть самостоятельно находит для себя работу и работает без посредника. Такие работники имеют особый налоговый статус и регистрацию в налоговой службе.
Независимая профессиональная деятельность согласно Налоговому кодексу бывает:
Самозанятые лица должны платить налоги. Даже если они не зарегистрировались как предприниматели, им нужно задекларировать доходы, из них уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.
Чтобы оформить самозанятость в 2024 году в Украине, тебе нужно придерживаться такой последовательности.
После устранения причин, служивших основанием для отказа в рассмотрении, документы можно подать еще раз. После одобрения тебе выдадут справку о взятии на учет.
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