Идеально для работы без посредников: как оформить самозанятость в Украине в 2024

Если ты хочешь работать с клиентами без посредников и чтобы это было по закону, самый лучший вариант — оформить самозанятость. Такой вид занятости отлично подходит для репетиторов, авторов, художников и представителей других профессий, работающих на фрилансе и ищущих задачи самостоятельно. Читай в нашем материале, как оформить самозанятость в Украине в 2024 году.

Кто может оформить самозанятость в Украине

Получить статус самозанятости в Украине могут физические лица, ведущие независимую профессиональную деятельность. То есть, если ты работаешь на себя и твоя прибыль не превышает 100 минимальных зарплат в год (приблизительно 55 800 грн в месяц или 670 000 грн в год).

Больше всего этот формат подходит для тех, кто работает на основе фриланса, то есть самостоятельно находит для себя работу и работает без посредника. Такие работники имеют особый налоговый статус и регистрацию в налоговой службе.

Независимая профессиональная деятельность согласно Налоговому кодексу бывает:

Научная

Литературная

Артистическая

Художественная

Образовательная

Лечебная

Адвокатская

Бухгалтерская

Религиозная

Другие похожие

Самозанятые лица должны платить налоги. Даже если они не зарегистрировались как предприниматели, им нужно задекларировать доходы, из них уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Как оформить самозанятость в Украине в 2024 году: инструкция

Чтобы оформить самозанятость в 2024 году в Украине, тебе нужно придерживаться такой последовательности.

Подай заявление и документы в Государственный реестр физических лиц лично или заказным письмом с описанием вложения по месту жительства. Взятие на учет самозанятого лица осуществляется контролирующим органом в день принятия заявления. Контролирующий орган может отказать тебе в рассмотрении документов в случаях: наличия ограничений, установленных законодательством; когда документы поданы по ненадлежащему месту учета; когда документы не отвечают установленным требованиям; когда физическое лицо уже взято на учет как самозанятое лицо; неподача разрешения, подтверждающего право физического лица на проведение независимой профессиональной деятельности.

После устранения причин, служивших основанием для отказа в рассмотрении, документы можно подать еще раз. После одобрения тебе выдадут справку о взятии на учет.

Ранее мы рассказывали, как наладить тайм-менеджмент и работать продуктивно.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.