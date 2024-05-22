Ідеально для роботи без посередників: як оформити самозайнятість в Україні у 2024

Якщо ти хочеш працювати з клієнтами без посередників і щоб це було за законом, найкращий варіант — оформити самозайнятість. Такий вид зайнятості чудово підходить для репетиторів, авторів, художників та представників інших професій, які працюють на фрилансі та знаходять завдання самостійно. Читай у нашому матеріалі, як оформити самозайнятість в Україні у 2024 році.

Хто може оформити самозайнятість в Україні

Отримати статус самозайнятості в Україні можуть фізичні особи, які ведуть незалежну професійну діяльність. Тобто, якщо ти працюєш на себе і твій прибуток не перевищує 100 мінімальних зарплат на рік (приблизно 55 800 грн на місяць або 670 000 грн на рік).

Найбільше цей формат підходить для тих, хто працює на основі фрилансу, тобто самостійно знаходить для себе роботу і працює без посередника. Такі працівники мають окремий податковий статус і реєстрацію в податковій службі.

Незалежною професійною діяльністю за Податковим кодексом є така:

Наукова

Літературна

Артистична

Художня

Освітня

Лікарська

Адвокатська

Бухгалтерська

Релігійна

Інші схожі.

Самозайняті особи повинні сплачувати податки. Навіть якщо вони не зареєструвалися як підприємці, їм потрібно задекларувати доходи, з них сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Як оформити самозайнятість в Україні у 2024 році: інструкція

Щоб оформити самозайнятість в Україні, тобі потрібно дотримуватися такої послідовності.

Подай заяву та документи до Державного реєстру фізичних осіб особисто або рекомендованим листом з описом вкладення за місцем постійного проживання. Орган контролю бере на облік самозайняту особу в день прийняття заяви. Орган контролю може відмовити тобі в розгляді документів у випадках: наявності обмежень, встановлених законодавством; коли документи подані за неналежним місцем обліку; коли документи не відповідають встановленим вимогам; коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа; неподання дозволу, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Після усунення причин, що були підставою для відмови в розгляді, документи можна подати ще раз. Після схвалення тобі видадуть довідку про взяття на облік.

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