Які професії найзатребуваніші нині, а які стануть потрібні в Україні після війни — думка HR-фахівчині

Ринок праці — гнучкий, а тому швидко адаптувався до війни та нових потреб України. Хоч наразі запити роботодавців не дуже відрізняються від довоєнних, усе ж можна передбачити тенденції, які пануватимуть після перемоги над ворогом.

HR-експертка та кар’єрна консультантка Тетяна Пашкіна розповіла виданню OBOZREVATEL, фахівці яких галузей стануть потрібними в Україні після війни.

Найпотрібніші професії в Україні 2023

За словами Пашкіної, наразі в Україні потрібні фахівці в галузях:

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торгівлі; виробництва; IT; маркетингу; логістики; фармацевтики.

Йдеться про продавців-консультантів, інтернет-маркетологів, операторів контакт-центрів, бухгалтерів та інших. Саме їх найчастіше шукають роботодавці в містах-мільйонниках.

Які професії будуть потрібними після війни

Експертка прогнозує, що після війни український ринок праці потребуватиме більше фахівців з будівництва, аніж спеціалістів з робочого виробництва. Тобто додаватимуться ті професії, які необхідні для відбудови нашої країни.

Це також виробництво будівельних матеріалів і відповідних реалізацій для поновлення країни, — каже Пашкіна.

Крім того, ще більш затребуваними стануть психологи та лікарі, адже людям буде потрібна медична допомога у відновленні свого фізичного та психічного здоров’я.

Повномасштабне вторгнення Росії залишило багатьох людей без роботи та підштовхнуло до нових професій. Читай, як українці опановують IT-сферу.

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