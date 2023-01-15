Твоя робота

Які професії найзатребуваніші нині, а які стануть потрібні в Україні після війни — думка HR-фахівчині

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Січня 2023, 17:00
Які професії будуть потрібними в Україні після війни
Фото: Pexels

Більше новин
Історія військового Андрія про роботу аеродромів
Роботі авіаторів у повітрі передує колосальна праця на землі! Історія військового про роботу на аеродромах
Чистка обличчя в домашніх умовах
Турбують чорні цятки, вугрі чи висипання? Як очистити обличчя в домашніх умовах
чому погіршується зір
Офіційно, читання в темряві тут ні до чого: чому ти погано бачиш у сутінках
Дніпро атака 14 січня
Знесли весь під’їзд, під завалами люди! Росія поцілила у багатоквартирний будинок у Дніпрі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Помер Вахтанг Кікабідзе - грузинський актор, співак та політик
Цвіт грузинської нації ніколи не зів’яне — що по собі залишив видатний артист та друг України Вахтанг Кікабідзе
Які професії найзатребуваніші нині, а які стануть потрібні в Україні після війни — думка HR-фахівчині
Пам’ятаємо та дякуємо: десять світових зірок, які відвідали Україну під час війни
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Ялинка
Не викидай на смітник: пункти утилізації новорічних ялинок у Києві

Відео
0:08:25
Ситуація в енергосистемі: Дмитро Сахарук про відключення світла

Треба готуватися до важких днів: Сахарук про наслідки нової атаки та екстрені відключення світла
0:12:09
Чи може українська ППО збивати ракети Х-22
Смертоносна ракета, випущена по Дніпру — що про неї відомо та чому ППО її не збивала
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:52
Ситуація в Соледарі сьогодні, 14.01.2023 - що відбувається в місті
Ідуть інтенсивні стрілецькі бої, але ситуація контрольована — що відбувається в Соледарі
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:07
Як тренуються військові Збройних сил України
Так стають воїнами: як тренуються військові Збройних сил України
0:05:17
Ситуація на Донецькому напрямку сьогодні - сюжет з передової
На вулиці -20°C, а росіяни кидають тисячі бійців у наступ — ситуація на Донецькому напрямку
0:03:55
Олександр Односум: історія маріупольця про бомбардування Драмтеатру
Вижили після бомбардування драмтеатру, але потрапили до фільтраційного табору: історія подружжя з Маріуполя
Більше відео
Дніпро атака 14 січня
Читати далі
Знесли весь під’їзд, під завалами люди! Росія поцілила у багатоквартирний будинок у Дніпрі
Танки
Читати далі
Challenger 2: особливості танка, який планують передати Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь