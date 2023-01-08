Без труднощів не обходиться: з якими викликами стикаються українці під час опанування IT-професій

Повномасштабне вторгнення Росії залишило багатьох українців без роботи та змусило шукати прихистку в інших регіонах країни або за кордоном.

Це підштовхнуло наших громадян до опанування нових професій. Привабливим для значної частини людей став IT-сектор.

Однак є деякі нюанси та проблеми, які заважають занурюватись в IT. Американська IT-компанія ЕРАМ, яка організовує освітні курси для українців, провела опитування та розповіла про це детальніше.

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Труднощі опанування IT-професій

У 2022 році на базовий курс для світчерів від EPAM University прийшло понад 18 тисяч українців. Це вдесятеро більше людей, ніж зазвичай приходить на освітні курси компанії. Однак закінчив навчання лише кожен шостий студент. Чому так?

Результати опитування студентів EPAM свідчать про те, що найбільше українців покинули курс достроково через:

нестачу часу — 29% учнів; недостатній рівень володіння англійською мовою — 24%; некоректне уявлення про IT — 19%; складність дисципліни — 15%; тривалість навчання — 13%.

Я багато років працюю в освіті й бачу вплив радянської школи, коли значна кількість студентів очікує, що вчитель підштовхуватиме їх до навчання.

Але в ІТ все інакше: якщо людина мотивована, то їй допоможуть, дадуть матеріали, підкажуть. Якщо є очікування тільки отримати залік, то це помилковий підхід, — вважає керівник освітніх програм ЕРАМ University Денис Гриньов.

Що приваблює в IT

Студенти EPAM вважають, що найбільш привабливим для них в IT є:

можливість віддаленої роботи — так відповіли 31% учнів;

попит на спеціальність — 25%;

рівень заробітної плати — 23%;

популярність професії — 13%.

Найчастіше українці обирають такі IT-спеціалізації:

Front End — 36%; Test Automation — 25%; Java — 15%; DevOps — 11%; Business Analysis — 7%; .Net — 6%.

Нагадаємо, що в Україні працює програма IT Generation від Міністерства цифрової трансформації з партнерами. Читай, як отримати якісну ІТ-освіту.

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