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Без труднощів не обходиться: з якими викликами стикаються українці під час опанування IT-професій

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Січня 2023, 07:00
Як українці опановують IT-сферу: привабливість та виклики
Фото: Pexels

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