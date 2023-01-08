Без трудностей не обходится: с какими вызовами сталкиваются украинцы во время освоения IT-профессий

Полномасштабное вторжение России оставило многих украинцев без работы и заставило искать убежища в других регионах страны или за границей.

Это подтолкнуло наших граждан к освоению новых профессий. Привлекательным для большого количества людей стал IT-сектор.

Однако есть некоторые нюансы и проблемы, мешающие погружаться в IT. Американская IT-компания ЕРАМ, организующая образовательные курсы для украинцев, провела опрос и рассказала об этом подробнее.

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Трудности освоения IT-профессий

В 2022 году на базовый курс для свитчеров от EPAM University пришло более 18 тысяч украинцев. Это в десять раз больше людей, чем обычно приходит на образовательные курсы компании. Однако закончил обучение только каждый шестой студент. Почему так?

Результаты опроса студентов EPAM свидетельствуют о том, что больше всего украинцев покинули курс досрочно из-за:

недостатка времени — 29% учащихся; недостаточного уровня владения английским языком — 24%; некорректного представления об IT — 19%; сложности дисциплины — 15%; продолжительности обучения — 13%.

Я много лет работаю в образовании и вижу влияние советской школы, когда значительное количество студентов ожидает, что учитель будет подталкивать их к обучению.

Но в IТ все иначе: если человек мотивирован, то ему помогут, дадут материалы, подскажут. Если есть ожидание только получить зачет, то это ошибочный подход, — считает руководитель образовательных программ ЕРАМ University Денис Гринев.

Что привлекает в IT

Студенты EPAM считают, что наиболее привлекательным для них в IT являются:

возможность удаленной работы — так ответили 31% учащихся;

спрос на специальность — 25%;

уровень заработной платы — 23%;

популярность профессии — 13%.

Чаще всего украинцы выбирают следующие IT-специализации:

Front End — 36%; Test Automation — 25%; Java — 15%; DevOps — 11%; Business Analysis — 7%; .Net — 6%.

Напомним, что в Украине работает программа IT Generation от Министерства цифровой трансформации с партнерами. Читай, как получить качественное ІТ-образование.

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