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С точки зрения будущего: волонтеры смогут бесплатно учиться в украинском образовательном IT-центре

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 ноября 2022, 16:00
Волонтери зможуть безкоштовно навчатись
Фото: Pexels

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