С точки зрения будущего: волонтеры смогут бесплатно учиться в украинском образовательном IT-центре

Полномасштабная война забрала у украинцев много привычных для их жизни вещей и особенно близких людей, чья потеря никогда не сможет сравниться с чем-то другим.

Однако многие пытаются, несмотря на всю боль, работать дальше, волонтерить и приближать победу Украины всеми своими силами. А чтобы делать это не в ущерб себе, приходится также искать и новые средства к существованию, поскольку многие украинцы также потеряли еще и работу.

Поэтому в Украине начали создавать образовательные возможности для граждан, чтобы дать возможность овладеть новой профессией и найти дело по душе. В частности, к инициативе присоединилась команда образовательного центра DAN.IT Education, являющаяся участником проекта IT Generation Министерства цифровой трансформации.

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Всесторонняя поддержка волонтерства, их актива — важная задача бизнеса во время войны, — говорит CEO образовательного центра DAN.IT. Ксения Столбовая.

Как, спросишь ты? Достаточно просто, запустив грантовую программу для волонтеров, в рамках которой предоставляется 100 стипендий на обучение на IT-специальности.

Учебная программа построена на технологии, отлично себя зарекомендовавшей во многих странах, включая Украину, Израиль и США. Также организаторы отмечают, что сопровождают своих подопечных, что позволяет получать 76% трудоустройства студентов.

Волонтер для нас — это эталон мотивированного и высокоэффективного человека, поэтому мы убеждены в успешности таких студентов.

Как подать заявку на участие в программе

Принять участие в конкурсном отборе могут волонтеры от 18 лет. Обучение будет проходить от трех до восьми месяцев по шести направлениям: программирование, веб-дизайн, дата-аналитика, маркетинг, тестирование и ІТ-рекрутмент.

Подать заявку на бесплатное обучение можно до 30 ноября на сайте образовательного центра по ссылке.

Как будут отбирать участников программы

Прежде всего, необходимо заполнить заявку на участие в программе, отметив в мотивационном письме, почему именно тебе нужно отдать это место.

На втором этапе отбора будет проведено тестирование способностей, а на третьем — персональное интервью.

Начало курсов запланировано на декабрь 2022 года — январь 2023 года.

Век живи — век учись. В настоящее время мы наглядно можем убедиться в том, насколько важно учиться и развиваться. Иначе наше мышление может уподобиться мышлению наших агрессивных соседей. Читай о новом образовательном хабе от Google.

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