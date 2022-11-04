Все знания Google для тебя: новый образовательный хаб от поисковика

Век живи — век учись. Сейчас мы наглядно можем убедиться в том, насколько важно учиться и развиваться. Иначе мышление может уподобиться мышлению нашего агрессивного соседа.

Теперь век учиться станет гораздо проще. Google совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, проектом Дія. Цифрова освіта, МОН и КГГА запустил новый масштабный образовательный хаб.

Там собрали вместе все ресурсы для получения знаний, которыми владеет Google, и распределили их на три раздела: знания для школы, знания для работы и знания для жизни.

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Этот хаб позволяет бесплатно получать интересные и полезные знания не только школьникам, но и взрослым, которые хотят изменить профессию или просто познать этот мир немного глубже.

Между прочим, Украина стала первой страной в мире, где была представлена ​​локальная версия этого образовательного хаба.

Google-хаб: знания для школы

В этом разделе можно найти ресурсы Google для всех участников учебного процесса: от школьников и учителей до родителей. Он позволяет открыть новые инструменты, материалы и советы по обучению и преподаванию онлайн.

К примеру, там есть много видеоуроков на YouTube по разным дисциплинам для учащихся в средних и старших классах.

Кроме инструментов и советов по самому обучению, ты найдешь там рубрику Google Families, которая научит твою семью уверенно пользоваться технологиями.

Также там будет руководство по безопасности детей в интернете. Оно поможет научить детей необходимым знаниям, которые в перспективе могут помочь им находиться в сетевой безопасности.

Раздел Знания для работы

Ресурсы Google-хаб в этом разделе помогут тебе приобрести практические навыки, изучить новую профессию, найти работу и развить свой бизнес в это сложное время.

К примеру, там ты найдешь ресурсы, которые научат, как быстро развить и восстановить экономику, усовершенствовать навыки работы в интернете для развития бизнеса, карьерного роста или просто для уверенности в собственных силах.

Здесь ты сможешь получить профессиональные сертификаты после прохождения нужного курса. Также наконец-то сможешь разобраться, как правильно работать с Google Cloud и облачными технологиями.

Если же ты хочешь усовершенствовать бизнес, то найдешь необходимые советы, а также сервис, который помогает компаниям выходить на новые рынки, искать новых клиентов и партнеров, увеличивать экспортные продажи онлайн и т.д.

Раздел Знания для жизни

Здесь собраны все ресурсы Google для познания мира, личного развития и любознательности. Для тебя будут доступны: поиск, YouTube, Google Переводчик, Планета Земля, Google Объектив, Google Книги, Академия Google и Центр безопасности.

Они помогают исследовать мир, природу, предоставляют в бесплатный доступ тысячи книг и научных статей, а также обучают правилам безопасности в сети. Так что ты точно не заскучаешь.

Если ты откладывала свое дело до лучших времен, то не стоит это делать, начни прямо сейчас. Читай пошаговую инструкцию, как открыть свой бизнес во время войны женщинам.

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