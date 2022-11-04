Усі знання Google для тебе: новий освітній хаб від пошуковика

Вік живи — вік учися. Нині ми наочно можемо впевнитися у тому, наскільки важливо вчитися та розвиватися. Інакше наше мислення може уподібнитися до мислення наших агресивних сусідів.

Тепер вік учитися стане значно простіше. Google спільно з Міністерством цифрової трансформації України, проектом Дія.Цифрова освіта, МОН та КМДА запустив новий масштабний освітній хаб.

Там зібрали разом усі ресурси для отримання знань, які має Google, і розподілили їх на три розділи: знання для школи, знання для роботи та знання для життя.

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Тож цей хаб дає змогу безплатно отримувати цікаві та корисні знання не лише школярам, а й дорослим, які хочуть змінити професію або просто пізнати цей світ трішки глибше.

Між іншим, Україна стала першою країною у світі, де було представлено локальну версію цього освітнього хабу.

Google-хаб: знання для школи

У цьому розділі можна знайти ресурси Google для усіх учасників навчального процесу: від школярів та вчителів до батьків. Він дає змогу відкрити нові інструменти, матеріали та поради для навчання і викладання онлайн.

До прикладу, там є багато відеоуроків на YouTube з різних дисциплін для учнів середніх та старших класів.

Крім інструментів та порад щодо самого навчання, ти знайдеш там рубрику Google Families, яка навчить твою сім’ю впевнено користуватися технологіями.

Також там буде посібник з безпеки дітей в інтернеті. Він допоможе навчити дітей необхідних знань, які в перспективі можуть допомогти їм бути у мережевій безпеці.

Розділ Знання для роботи

Ресурси Google-хаб з цього розділу допоможуть тобі набути практичні навички, вивчити нову професію, знайти роботу та розвинути свій бізнес у цей складний час.

До прикладу, там ти знайдеш знання, як швидко розвинути та відновити економіку, як удосконалити навички роботи в інтернеті для розвитку бізнесу, кар’єрного зростання чи просто для впевненості у власних силах.

Тут ти зможеш отримати професійні сертифікати після проходження потрібного курсу. Також нарешті зможеш розібратися, як правильно працювати з Google Cloud та хмарними технологіями.

Якщо ж ти хочеш вдосконалити бізнес, то знайдеш тут необхідні поради, а також сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та партнерів, збільшувати експортні продажі онлайн тощо.

Розділ Знання для життя

Тут зібрані всі ресурси Google для відкриття світу, розвитку та допитливості. Для тебе будуть доступні: пошук, YouTube, Google Перекладач, Планета Земля, Google Об’єктив, Google Книги, Google Академія та Центр безпеки.

Вони допомагають досліджувати світ, природу, надають у безплатний доступ тисячі книг та наукових статей, а також навчають правил безпеки в мережі. Тож ти точно не занудьгуєш.

Якщо ти відкладала свою справу до кращих часів, то годі це робити, почни просто зараз. Читай покрокову інструкцію, як відкрити свій бізнес під час війни жінкам.

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