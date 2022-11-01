Закохайся в українську до нестями: нестандартні безкоштовні курси мови від EdEra

Після початку повномасштабної війни у багатьох українців з’явилося бажання розмовляти рідною мовою на постійній основі.

Однак перейти на неї одразу змогли не усі, і це нормально. Адже, щоб перелаштуватися, потрібні час та практика.

Студія онлайн-освіти EdEra вирішила допомогти таким людям перейти на українську мову легко і весело, побачити її справжньою: з діалектами, суржиком, афоризмами та лайкою.

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Адже мова — це не лише академічний збірник правил та винятків, це жива структура, яка має історію та пам’ять. Тож по справжньому перейти на розмовну українську можна, лише пізнавши її з різних боків.

Якщо ти справді хочеш закохатися в українську до нестями, то пропонуємо тобі пройти безоплатний курс української мови від EdEra під назвою МовиТИ.

Все про курс МовиТи

Якщо ти вагаєшся, боїшся чи соромишся розмовляти українською, однак у тебе є бажання познайомитися з нею трохи ближче, тоді тобі за цією адресою.

Розробники МовиТи зазначають, що курс української мови призначений для всіх, хто:

вивчав українську в школі та університеті, але має мало реальної розмовної практики;

хоче розмовляти українською, але боїться здатися смішним чи зробити помилку;

вагається, переходити на українську чи ні.

Що буде на курсі?

Цей онлайн-курс містить п’ять лекційних модулів, практичні поради, добірки книг, фільмів та інших корисних і цікавих матеріалів, які не нудно вивчати.

Ти дізнаєшся:

чому переходити на українську буває страшно і як подолати ці страхи; чому помилки — це добре; як легко розширити словниковий запас; чому жива мова — говірка чи суржик — це не соромно; як вдосконалювати мову протягом життя.

Крім того, на курс прийдуть запрошені гості, які ділитимуться власним досвідом переходу на українську. Серед них буде навіть фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя та телеведучий Олександр Педан.

Навчати тебе буде найкращий вчитель української мови та літератури, переможець Global Teachers Prize 2021 Артур Пройдаков.

Сьогодні запустили багато цікавих проектів, для підтримки учасників бойових дій. Один із них допоможе опанувати нову професію та адаптуватися до цивільного життя. Читай, як пройти IT-курси у Києві для ветеранів війни.

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