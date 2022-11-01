Влюбись в украинский! Нестандартные бесплатные курсы языка от EdEra

После начала полномасштабной войны у многих украинцев появилось желание разговаривать на родном языке на постоянной основе.

Однако перейти на него сразу смогли не все, и это нормально. Ведь, чтобы перестроиться, нужно время и практика.

Студия онлайн образования EdEra решила помочь таким людям перейти на украинский язык легко и весело, увидеть его настоящим: с диалектами, суржиком, афоризмами и бранью.

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Ведь язык — это не только академический сборник правил и исключений, это живая структура, у которой есть история и память. Поэтому по-настоящему перейти на разговорный украинский можно, только узнав его с разных сторон.

Если ты действительно хочешь безумно влюбиться в украинский язык, то предлагаем тебе пройти бесплатный курс украинского языка от EdEra под названием МовиТи.

Все о курсе МовиТи

Если ты сомневаешься, боишься или стесняешься разговаривать на украинском, однако у тебя есть желание познакомиться с ним немного ближе, тогда тебе по этому адресу.

Разработчики МовиТи отмечают, что курс украинского языка предназначен для всех, кто:

изучал украинский в школе и университете, но имеет мало жизненной разговорной практики;

хочет говорить по-украински, но боится показаться смешным или совершить ошибку;

колеблется, переходить на украинский или нет.

Что будет на курсе?

Этот онлайн-курс содержит пять лекционных модулей, практические советы, подборки книг, фильмов и других полезных и интересных материалов, которые не скучно изучать. Ты узнаешь:

почему переходить на украинский бывает страшно и как преодолеть эти страхи; почему ошибки — это хорошо; как легко расширить словарный запас; почему живая речь — это не стыдно; как совершенствовать язык в течение жизни.

Кроме того, на курс придут приглашенные гости, которые будут делиться своим опытом перехода на украинский. Среди них будут даже фронтмен группы Антитела Тарас Тополя и телеведущий Александр Педан.

Учить тебя будет лучший учитель украинского языка и литературы, победитель Global Teachers Prize 2021 Артур Пройдаков.

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