З поглядом у майбутнє: волонтери зможуть безкоштовно навчатись в українському освітньому IT-центрі

Повномасштабна війна забрала в українців багато колись звичних для їхнього життя речей та особливо близьких людей, чия втрата ніколи не зможе зрівнятися з чимось іншим.

Проте багато хто намагається попри увесь біль працювати далі, волонтерити та наближати перемогу України усіма своїми силами. А щоб робити це не на шкоду собі, доводиться також шукати й нові засоби для існування, оскільки чимало українців втратили ще й роботу.

Тому в Україні почали створювати освітні можливості для громадян, щоб дати змогу опанувати нову професію та знайти справу до душі. Зокрема, до ініціативи долучилася команда освітнього центру DAN.IT Education, що є учасником проекту IT Generation Міністерства цифрової трансформації.

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Всебічна підтримка волонтерства, їхнього активу — важливе завдання бізнесу під час війни, — говорить CEO освітнього центру DAN.IT. Ксенія Столбова.

“Як?” — запитаєш ти. Досить просто, запустивши грантову програму для волонтерів, у рамках якої надається 100 стипендій на навчання на IT-спеціальності.

Навчальна програма побудована на технології, яка відмінно себе зарекомендувала у багатьох країнах, зокрема Україні, Ізраїлі та США. Також організатори зазначають, що супроводжують своїх підопічних, що дає змогу отримувати 76% працевлаштування студентів.

Волонтер для нас — це еталон мотивованої та високоефективної людини, тому ми переконані в успішності таких студентів.

Як подати заявку на участь у програмі

Взяти участь у конкурсному відборі можуть волонтери від 18 років. Навчання проходитиме від трьох до восьми місяців за шістьма напрямками: програмування, веб-дизайн, дата-аналітика, маркетинг, тестування та ІТ-рекрутмент.

Подати заявку на безоплатне навчання можна до 30 листопада на сайті освітнього центру за посиланням.

Як відбиратимуть учасників програми

Насамперед необхідно заповнити заявку на участь у програмі, зазначивши у мотиваційному листі, чому саме тобі потрібно віддати це місце.

На другому етапі відбору буде проведене тестування здібностей, а на третьому — персональне інтерв’ю.

Початок курсів запланований на грудень 2022 — січень 2023 року.

Вік живи — вік учися. Нині ми наочно можемо впевнитися у тому, наскільки важливо вчитися та розвиватися. Інакше наше мислення може уподібнитися до мислення наших агресивних сусідів. Читай про новий освітній хаб від Google.

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