Какие профессии наиболее востребованы сейчас, а какие понадобятся Украине после войны — HR-специалист

Рынок труда — гибкий, поэтому быстро адаптировался к войне и новым потребностям Украины. Хотя запросы работодателей не очень отличаются от довоенных, все же можно предсказать тенденции, которые будут преобладать после победы над врагом.

HR-эксперт и карьерный консультант Татьяна Пашкина рассказала изданию OBOZREVATEL, специалисты каких отраслей станут затребованными в Украине после войны.

Самые нужные профессии в Украине 2023

По словам Пашкиной, сейчас в Украине нужны специалисты в отраслях:

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торговли; производства; IT; маркетинга; логистики; фармацевтики.

Речь идет о продавцах-консультантах, интернет-маркетологах, операторах контакт-центров, бухгалтерах и других. Именно их чаще всего ищут работодатели в городах-миллионниках.

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Какие профессии станут затребованными после войны

Экспертка прогнозирует, что после войны украинский рынок труда потребует больше специалистов по строительству, чем специалистов по рабочему производству. То есть будут добавляться профессии, которые необходимы для восстановления нашей страны.

Это также производство строительных материалов и соответствующих реализаций для обновления страны, — говорит Пашкина.

Кроме того, еще более востребованными станут психологи и врачи, ведь людям будет необходима медицинская помощь в восстановлении своего физического и психического здоровья.

Полномасштабное вторжение России оставило многих людей без работы и подтолкнуло к новым профессиям. Читай, как украинцы осваивают IT-сферу.

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