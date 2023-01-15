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Какие профессии наиболее востребованы сейчас, а какие понадобятся Украине после войны — HR-специалист

Елена Яковлева, редактор сайта 15 января 2023, 17:00
Які професії будуть потрібними в Україні після війни
Фото: Pexels

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