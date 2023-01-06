Я нічого не встигаю! Поради, як налагодити тайм-менеджмент та працювати продуктивно

Війна в Україні додає всім працівникам ще більшого стресу. Адже в нашому житті з’явилось чимало форс-мажорів: вимкнення світла, перебої зі зв’язком, масовані атаки та повітряні тривоги тощо.

Це неодмінно впливає на якість роботи. І якщо до війни багатьом здавалось, що вони нічого не встигають, то що ж казати про дедлайни зараз?

Менеджерка освітніх і соціальних проектів, коуч з лайф-балансу Ганна Дерев’янко розповіла виданню WoMo про те, як позбутись міфів щодо продуктивності та насправді ефективно працювати.

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Міф №1. Я нічого не встигаю, бо дуже зайнятий(-а)

Багато людей вважають, що потрібно не думати над завданнями, а одразу їх виконувати. Інакше це марна трата часу. Однак це зовсім не так.

Часто елементарні задачі відбирають у нас надто багато часу, бо ми виконуємо їх механічно традиційним способом, а не намагаємось підійти до цього креативно та інноваційно.

Наприклад, що робити, якщо тобі потрібно надіслати 50 людям однаковий електронний лист, але з індивідуальним звертанням до кожного на ім’я?

Замість того, щоб створювати шаблон та вручну щоразу підставляти нові дані, пошукай в інтернеті, як користуватись функцією Mail Merge, яка дозволяє автоматизувати цей процес.

Так, на пошуки та вивчення чогось нового піде певний час. Однак у майбутньому це зекономить багато годин, які ти зможеш використати для виконання інших завдань.

Міф №2. Я встигну виконати все заплановане

Ті, хто любить складати довжелезні списки справ на день, як правило, увечері залишаються роздратованими та невдоволеними. Адже ми живемо не в ідеальному світі. Щось постійно трапляється, і свої плани доводиться коригувати.

Що ж робити?

Визнач три великі пріоритетні завдання на тиждень та фокусуйся на них. Прописуй три важливі задачі на день та виконуй їх першочергово. Залишай у своєму плані як мінімум 40% часу на незаплановані справи. Створи з колегами спільний планер (наприклад, у Google календарі) та виділяй там час для сфокусованої роботи над своїми задачами, вільні слоти для можливої спільної роботи або допомоги іншим, а також чітко прописуй час відпочинку. Групуй та виконуй разом маленькі завдання, які займають до десяти хвилин. Перевіряй пошту два – три рази на день у відведений для цього час, а не щоразу, як бачиш сповіщення.

Міф №3. Завжди кажи так

Багато працівників, особливо тих, які нещодавно влаштувались на роботу, бояться створити негативне враження про себе в колег та керівника.

Тому погоджуються брати всі нові завдання, навіть якщо для цього доводиться жертвувати обідньою перервою. Що насправді відбувається? Стрес та втома зростає, а ефективність роботи починає стрімко повзти вниз.

Тож думай не про кількість виконаних завдань, а про їхню якість. Якщо відчуваєш, що не можеш впоратись з навантаженням, то навчись коректно відмовляти.

Наприклад, якщо керівник просить тебе взяти новий проект, то покажи йому чи їй перелік своїх чинних завдань з оцінкою витрат часу на кожне.

Попроси боса розставити пріоритети та розподілити задачі так, щоб звільнити місце для виконання нового проекту. Іноді керівники можуть не усвідомлювати, яке в працівників навантаження. Тож це допоможе прояснити ситуацію.

Якщо ж йдеться про колегу, який просить твоєї допомоги, то вислови зацікавленість у його чи її проханні. Однак поясни одразу, що зараз ти максимально фокусуєшся на виконанні своїх проектів, тому охоче долучишся до допомоги, щойно зміняться терміни або обсяг твоєї роботи.

Важливо тримати баланс між виконанням своїх пріоритетних завдань і проханнями колег. Адже, якщо постійно відмовляти в допомозі іншим, то зрештою ніхто не звертатиме увагу на твої прохання.

Пам’ятай, що компанія також зацікавлена в ментальному та фізичному здоров’ї своїх працівників, адже від цього напряму залежать результати та прибутки.

Головне — не забувати піклуватись про себе та завжди залишатись людяними. Читай, як зберегти баланс між роботою та особистим життям.

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