Я ничего не успеваю! Советы, как наладить тайм-менеджмент и работать продуктивно

Война в Украине придает всем работникам еще больший стресс. Ведь в нашей жизни появилось немало форс-мажоров: отключение света, перебои со связью, массированные атаки и воздушные тревоги.

Это неприменно влияет на качество работы. И если до войны многим казалось, что они ничего не успевают, то что говорить о дедлайнах сейчас?

Менеджер образовательных и социальных проектов, коуч по лайф-балансу Анна Деревянко рассказала изданию WoMo о том, как избавиться от мифов о продуктивности и действительно эффективно работать.

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Миф №1. Я ничего не успеваю, потому что очень занят(-а)

Многие считают, что нужно не думать над задачами, а сразу их выполнять. Иначе это пустая трата времени. Однако это совсем не так.

Часто элементарные задачи отбирают у нас слишком много времени, потому что мы выполняем их механически традиционным способом, а не пытаемся подойти к этому креативно и инновационно.

Например, что делать, если тебе нужно отправить 50 людям одинаковое электронное письмо, но с индивидуальным обращением к каждому по имени?

Вместо того, чтобы создавать шаблон и вручную каждый раз подставлять новые данные, поищи в интернете, как пользоваться функцией Mail Merge, позволяющей автоматизировать этот процесс.

Да, на поиски и изучение чего-то нового уйдет определенное время. Однако в будущем это сэкономит много часов, которые ты сможешь использовать для выполнения других задач.

Миф №2. Я успею выполнить все запланированное

Те, кто любит составлять длинные списки дел на день, как правило, вечером остаются раздраженными и недовольными. Ведь мы живем не в идеальном мире. Что-то постоянно случается, и свои планы приходится корректировать.

Что делать?

Определи три больших приоритетных задания в неделю и фокусируйся на них. Прописывай три важных задачи на день и выполняй их в первую очередь. Оставляй в своем плане как минимум 40% времени на незапланированные дела. Создай с коллегами совместный планер (например, в Google календаре) и выделяй время для сфокусированной работы над своими задачами, свободные слоты для возможной совместной работы или помощи другим, а также четко прописывай время отдыха. Группируй и выполняй вместе маленькие задания, занимающие до десяти минут. Проверяй почту два — три раза в день в отведенное для этого время, а не всякий раз, как видишь уведомление.

Миф №3. Всегда говори да

Многие работники, особенно недавно устроившиеся на работу, боятся создать негативное впечатление о себе у коллег и руководителя.

Поэтому соглашаются принимать все новые задачи, даже если для этого приходится жертвовать обеденным перерывом. Что действительно происходит? Стресс и усталость растет, а эффективность работы начинает стремительно ползти вниз.

Так что думай не о количестве выполненных задач, а об их качестве. Если чувствуешь, что не можешь справиться с нагрузкой, научись корректно отказывать.

К примеру, если управляющий просит тебя взять новый проект, то покажи ему либо ей список собственных рабочих задач с оценкой издержек времени на каждое.

Попроси босса расставить приоритеты и распределить задачи так, чтобы освободить место для выполнения нового проекта. Иногда руководители могут не осознавать, какая у работников нагрузка. Это поможет прояснить ситуацию.

Если же речь идет о коллеге, который просит твоей помощи, то вырази заинтересованность в его или ее просьбе. Однако объясни сразу, что сейчас ты максимально фокусируешься на выполнении своих проектов, поэтому охотно приобщишься к помощи, как только изменятся сроки или объем твоей работы.

Важно держать баланс между выполнением своих приоритетных задач и просьбами коллег. Ведь если постоянно отказывать в помощи другим, то в конце концов никто не будет обращать внимание на твои просьбы.

Помни, что компания также заинтересована в ментальном и физическом здоровье своих работников, ведь от этого напрямую зависят результаты и доходы.

Главное — не забывать заботиться о себе и оставаться человечными. Читай, как сохранить баланс между работой и личной жизнью.

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