Укрпошта запустила оновлений мобільний додаток: що нового для користувачів

Компанія Укрпошта представила новий мобільний додаток, який вже можна завантажити в бета-версії.

Застосунок, розроблений власною IT-командою, має на меті значно покращити сервіс та розв’язати проблеми попередньої версії, на яку користувачі постійно скаржилися.

Ключові функції та можливості

Новий додаток пропонує низку оновлень, які спрощують процес відправлення та отримання посилок:

Автоматичний трекінг: відправлення автоматично відображаються, якщо вони прив’язані до номера телефону користувача.

Детальна інформація про посилку: тепер можна побачити повну інформацію про відправника, отримувача, обраний тариф, маршрут, а також штрихкод для сканування.

Читати на тему Після теракту: Укрпошта змінює процедуру виплати пенсій заради безпеки людей Генеральний директор Ігор Смілянський пояснив причину такого рішення.

Сповіщення: користувачі отримуватимуть push-повідомлення про зміну статусу доставки, а також про актуальні акції.

Зручна навігація: додаток містить інтерактивну мапу відділень з адресами та графіком роботи, що дозволяє легко прокласти маршрут.

Онлайн-оплата: можна оплатити посилку під час її оформлення, обравши пріоритетний або базовий тариф.

Плани на майбутнє та заохочення

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський закликав усіх охочих взяти участь у тестуванні бета-версії.

Щоб заохотити користувачів, Укрпошта дарує три безкоштовні відправлення за тарифом Пріоритетний кожному, хто встановить новий застосунок.

У найближчих планах — додати функції зміни отримувача, переадресації посилок та можливості оплати вже в процесі доставки.

У довгостроковій перспективі додаток розширять функціями замовлення товарів, марок, ліків та приймання платежів.

Чому додаток оновили

Попередній мобільний додаток мав низький рейтинг у Google Play (2,1 з 5) через численні нарікання на постійні збої, незручний інтерфейс та відсутність необхідних функцій, зокрема push-сповіщень.

Нова версія є спробою Укрпошти покращити клієнтський досвід та забезпечити стабільну роботу сервісу.

Нагадаємо, що перед цим Укрпошта вже закрила відділення у Костянтинівці через важку безпекову ситуацію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!