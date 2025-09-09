Після теракту: Укрпошта змінює процедуру виплати пенсій заради безпеки людей

Укрпошта змінює процедуру виплати пенсій після російського теракту в селищі Ярова на Донеччині. Нагадаємо, що 9 вересня окупанти вдарили авіабомбою по черзі із цивільних, які прийшли отримати пенсію. Загинуло понад 20 осіб, стільки ж дістали поранення.

У зв’язку з цим генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про зміну правил.

Укрпошта змінює процедуру виплати коштів після обстрілу на Донеччині

Компанія домовилася з військово-цивільною адміністрацією змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні.

Смілянський додав, що не буде коментувати деталі публічно, проте новий механізм покликаний знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами.

— Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати, — зауважив очільник Укрпошти.

За його словами, окрім місцевого населення, дістала поранення й начальниця відділення пошти Юлія. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй водій, загрози її життю немає. Нині жінка вже в лікарні.

Нагадаємо, що вранці росіяни вдарили авіабомбою по скупченню людей, які прийшли отримати пенсію. Серед жертв — місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти, зазначили у Національній поліції. Про злочин повідомив президент Володимир Зеленський.

— Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії, — сказав глава держави.

Нагадаємо, що перед цим Укрпошта вже закрила відділення у Костянтинівці через важку безпекову ситуацію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!