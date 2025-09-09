После теракта: Укрпошта меняет процедуру выплаты пенсий ради безопасности людей

Укрпошта изменяет процедуру выплаты пенсий после российского теракта в поселке Яровая Донецкой области. Напомним, что 9 сентября оккупанты ударили авиабомбой в очередь из гражданских, пришедших получить пенсию. Погибли более 20 человек, столько же получили ранения.

В связи с этим генеральный директор Укрпошти Игорь Смилянский сообщил об изменении правил.

Укрпошта меняет процедуру выплаты средств после обстрела в Донецкой области

Компания договорилась с военно-гражданской администрацией изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне.

Смелянский добавил, что не будет комментировать детали публично, однако новый механизм призван найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами.

— С начала войны мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, автомобиль стоял под деревьями, чтобы снизить риск быть замеченными. Но, наверное, кто-то сдал координаты, — сказал глава Укрпошти.

По его словам, кроме местного населения получила ранение и начальница отделения почты Юлия. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей водитель, угрозы ее жизни нет. Сейчас женщина уже в больнице.

Напомним, что утром россияне ударили авиабомбой по скоплению людей, пришедших получить пенсию. Среди жертв местные пенсионеры и экипаж Укрпошти, отметили в Национальной полиции. О преступлении сообщил президент Владимир Зеленский.

— Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии, — сказал глава государства.

Напомним, что перед этим Укрпошта уже закрыла отделение в Константиновке из-за тяжелой ситуации с безопасностью.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!