Для тебя Новости

После теракта: Укрпошта меняет процедуру выплаты пенсий ради безопасности людей

Ирина Танасийчук, журналист сайта 09 сентября 2025, 16:00 2 мин.
После теракта: Укрпошта меняет процедуру выплаты пенсий ради безопасности людей
Фото: иллюстративное / Укрпошта

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь