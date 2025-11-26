Зимова підтримка у кожному селі: Укрпошта обіцяє доставити виплату навіть у прифронтові зони

Укрпошта поширила виплату допомоги в рамках програми Зимова підтримка на всі сільські населені пункти країни, роблячи її доступною у понад 26 000 точках присутності, включаючи віддалені та прифронтові території.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі — читай про це у нашому матеріалі.

Зимова підтримка у селах: що відомо

Розширення програми стартувало з 25 листопада. Отримані кошти люди витрачають на продукти, оплату комунальних послуг чи передплату української преси.

У будь-якому разі маємо тисячі людей, чий настрій нам учора вдалося трохи покращити

, — зазначив голова Укрпошти.

Компанія підкреслює свою унікальну роль у забезпеченні інклюзивності програми:

Є лише одна компанія в Україні, яка може зробити Зимову підтримку насправді інклюзивною — це Укрпошта. Ми прийдемо додому, якщо людина має інвалідність, і обов’язково довеземо підтримку…

Програма спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення, зокрема:

Пенсіонерів, у тому числі маломобільних;

Осіб з інвалідністю;

Мешканців прифронтових територій та сільських населених пунктів.

На прифронтових територіях ще очікують на додаткові списки отримувачів. Смілянський запевнив, що всі виплати будуть здійснені до свят, щойно надійде фінансування та переліки.

Раніше ми писали, як отримати 1000 гривень Зимової підтримки — читай у матеріалі детальну інструкцію.

