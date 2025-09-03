Вікна-новини в обличчях: до ювілею програми презентували колекцію марок

4 вересня 2025 команда Вікна-новини відзначає круглу дату — 30 років в ефірі.

Три десятиліття щоденних історій, тисячі сюжетів, десятки облич, які добре відомі глядачам, і ті, які залишаються за кадром, але також творять історію, силу та авторитет програми в українському медіа-просторі.

На честь ювілею команда Вікна-новини зробила незвичний, але історичний подарунок — сувенірні марки.

Вікна-новини презентували власні марки

Цей набір марок — символічна галерея облич тих, хто щодня наповнював випуски новинами, шукав відповіді на складні питання, тримав зв’язок із країною у найважливіші моменти.

Ведучі, журналісти, редактори — кожна марка стала визнанням їхнього внеску у спільну справу.

Новини завжди сприймаються як щось буденне, але за кожним включенням, за кожною фразою в ефірі стоїть велика команда, яка витримує шалений ритм і бере на себе відповідальність донести глядачам важливу інформацію, історії з перших вуст, розповісти про події на фронті.

Саме ці постаті, тепер зібрані в ексклюзивну колекцію та нагадують:

30 років Вікон — це 30 років щоденної праці людей.

Ювілейні марки — це подяка і глядачам, які довіряють новинам, і команді, яка цю довіру виборює щодня. Маленькі квадратики, що вмістили в себе довгу та успішну історію.

А вже завтра, 4 вересня, докладніше про кожне з цих обличь можна буде почитати у лонгріді Вікон. Дякуємо, що ти з нами!

Наші випускники — повсюдно. А ведучий Вікон Орест Дрималовський нещодавно став речником Міністерства оборони. Читай про це більше за лінком.

