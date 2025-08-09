Ведучий Вікон Орест Дрималовський став речником Міноборони

Ведучий програми Вікна-новини та журналіст, військовослужбовець Орест Дрималовський став нович речником Міноборони. Про це відомство повідомило у неділю, 9 серпня.

До цього Орест служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині. А мобілізувався ще в лютому 2024-го року.

Відтепер буде на новій посаді — речник Міністерства оборони України.

Новий етап. Нові виклики. Нова відповідальність, — прокоментував призначення сам ведучий.

Орест Дрималовський: факти з біографії

У журналістиці Дрималовський вже понад 10 років. Навчався у Львівському національному університеті.

Спершу працював на каналі Перший Західний. Влітку 2020 року перебрався до столиці. Так і почався шлях Ореста на Вікнах. Спочатку в ролі кореспондента, а згодом і ведучого випуску новин.

Дрималовський неодноразово проводив ефіри під час повномасштабного вторгнення.

Потому став до лав Таврійської бригади. За службу отримав медаль Хрест Доблесті.

—Велика відповідальність і честь — стояти з вами в одному строю, одягати маруновий берет, носити крило і меч Архистратига на лівій руці…

Дякую за цю школу життя. За досвід. За радість і горе, розділені разом. За донбаські пригоди. За справжнє десантне братерство, яке ніде не пізнається так, як на фронті, — написав він.

