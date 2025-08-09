Для тебе Новини

Ведучий Вікон Орест Дрималовський став речником Міноборони

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 09 Серпня 2025, 18:59
Орест Дрималовський
Новый спикер Миноборони Фото Міністерство оборони України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь