Ведучий Вікон Орест Дрималовський став речником Міноборони

Новий спикер Міноборони Фото Міністерство оборони України Ведучий програми Вікна-новини та журналіст, військовослужбовець Орест Дрималовський став нович речником Міноборони. Про це відомство повідомило у неділю, 9 серпня.До цього Орест служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині. А мобілізувався ще в лютому 2024-го року. Відтепер буде на новій посаді — речник Міністерства оборони України.Новий етап. Нові виклики. Нова відповідальність, — прокоментував призначення сам ведучий. Орест Дрималовський: факти з біографії У журналістиці Дрималовський вже понад 10 років. Навчався у Львівському національному університеті. Спершу працював на каналі Перший Західний. Влітку 2020 року перебрався до столиці. Так і почався шлях Ореста на Вікнах. Спочатку в ролі кореспондента, а згодом і ведучого випуску новин. Дрималовський неодноразово проводив ефіри під час повномасштабного вторгнення. Читати на тему Обов'язок перед законом, державою та тими, хто на фронті: Орест Дрималовський про останній ефір та мобілізацію Ведучий Вікон Орест Дрималовський про свою мобілізацію та готовність до неї. Потому став до лав Таврійської бригади. За службу отримав медаль Хрест Доблесті. —Велика відповідальність і честь — стояти з вами в одному строю, одягати маруновий берет, носити крило і меч Архистратига на лівій руці… Дякую за цю школу життя. За досвід. За радість і горе, розділені разом. За донбаські пригоди. За справжнє десантне братерство, яке ніде не пізнається так, як на фронті, — написав він. Читай також про мобілізацію з 1 серпня: що змінилося в умовах призову і кого беруть в першу чергу.