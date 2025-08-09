Ведущий Вікон Орест Дрималовский стал спикером Минобороны

Новый спикер Миноборони Фото Министерство обороны Украины Ведущий программы Вікна-новини, журналист и военнослужащий Орест Дрималовский стал новым спикером Минобороны. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 9 августа.До этого Орест служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Донецкой области. В лавы ВСУ мобилизовался еще в феврале 2024 года. А теперь будет на новой должности — спикера Министерства обороны Украины. Новый этап. Новые вызовы. Новая ответственность, – прокомментировал назначение сам ведущий. Орест Дрималовский: факты из биографии В журналистике Орест уже более 10 лет. Учился во Львовском национальном университете им. Франка. Сначала работал на канале Первый Западный. Летом 2020 года перебрался в столицу. Так и начался путь Ореста на Вікнах. Сначала в роли корреспондента, а затем и ведущего выпуска новостей. Читать по теме Долг перед законом, государством и теми, кто на фронте: Орест Дрималовский о последнем эфире и мобилизации Ведущий Вікон Орест Дрималовский о своей мобилизации и готовности к ней. Потом встал в ряды 79-й Таврийской бригады. За службу был награжден медалью Крест Доблести. – Большая ответственность и честь – стоять с вами в одном строю, одевать малиновый берет, носить крыло и меч Архистратига на левой руке… Спасибо за эту школу жизни. За опыт. За радость и горе, разделенные вместе. За приключения на Донбассе. За настоящее десантное братство, которое нигде так не познается, как на фронте, — написал он. Читай также о мобилизации с 1 августа: что изменилось в условиях призыва и кого берут в первую очередь. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Минобороны, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter