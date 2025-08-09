Для тебя Новости

Ведущий Вікон Орест Дрималовский стал спикером Минобороны

Мария Беляева, главный редактор сайта 09 августа 2025, 18:59
Орест Дрымаловский
Новый спикер Миноборони Фото Министерство обороны Украины

