Ведущий Вікон Орест Дрималовский стал спикером Минобороны

Ведущий программы Вікна-новини, журналист и военнослужащий Орест Дрималовский стал новым спикером Минобороны. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 9 августа.

До этого Орест служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Донецкой области. В лавы ВСУ мобилизовался еще в феврале 2024 года.

А теперь будет на новой должности — спикера Министерства обороны Украины.

Новый этап. Новые вызовы. Новая ответственность, – прокомментировал назначение сам ведущий.

Орест Дрималовский: факты из биографии

В журналистике Орест уже более 10 лет. Учился во Львовском национальном университете им. Франка.

Сначала работал на канале Первый Западный. Летом 2020 года перебрался в столицу. Так и начался путь Ореста на Вікнах. Сначала в роли корреспондента, а затем и ведущего выпуска новостей.

Потом встал в ряды 79-й Таврийской бригады. За службу был награжден медалью Крест Доблести.

– Большая ответственность и честь – стоять с вами в одном строю, одевать малиновый берет, носить крыло и меч Архистратига на левой руке…

Спасибо за эту школу жизни. За опыт. За радость и горе, разделенные вместе. За приключения на Донбассе. За настоящее десантное братство, которое нигде так не познается, как на фронте, — написал он.

Читай также о мобилизации с 1 августа: что изменилось в условиях призыва и кого берут в первую очередь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!