Данина традиціям чи спрощення життя: чи варто забирати зі щоденного раціону супи — пояснює дієтологиня

Дедалі частіше люди сперечаються щодо того, чи потрібно вживати суп щодня. Одні згадують, що супи — це лише данина нашим традиціям, а у когось це — просто звичка і принципової необхідності саме в перших рідких стравах у нашого організму немає.

Чи треба їсти суп?

Дієтологиня Світлана Фус розповіла про користь супів, а також повідала кілька правил правильного приготування першої страви.

— Головне: для здоров’я дуже важливо, щоб ми їли не тільки сиру їжу, але й термічно оброблену.⁣

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Проте супи бувають різними: їх можна приготувати так, щоб зберегти максимальну цінність усіх інгредієнтів, які до нього входять.⁣⁣

Нежирні бульйони з птиці, кролика, яловичини — це високопоживні продукти для ослаблених хворих, супи-пюре — дбайливе харчування для слизової шлунка, кишківника і при різних захворюваннях травної системи.

Як приготувати корисний суп?

По-перше, не можна ніколи переварювати овочі. Нехай вони будуть зварені до стану аль-денте. Також у своїй основі суп має складатися з овочів — не лише з моркви, картоплі та цибулі.

Овочевий суп можна приготувати з:

селери;

пастернаку;

кабачків;

томатів;

цибулі;

болгарського перцю;

усіх можливих видів капусти та зелені.⁣⁣

Варто забути про жирні наваристі супи та борщі, в ідеалі — легкі бульйони з курячої, індичої грудки без жиру і шкіри, з яловичої вирізки, кролятини, з нежирної риби, овочів або грибів.

До супу можна додавати крупу і макаронні вироби, в невеликих кількостях.⁣⁣ Краще їсти бульйони та супи без хліба або з кількома зерновими хлібцями.

У холодну пору року тарілка теплого супу завжди допоможе швидше наситити організм без переїдання.

У супі можуть бути м’ясо, риба, яйця або небагато грибів.⁣⁣ Можеш спробувати кілька рецептів легких та смачних супів з нашого матеріалу, вибравши улюблений для себе.

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