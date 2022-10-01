Еда и рецепты

Дань традициям или упрощение жизни: стоит ли убирать из ежедневного рациона супы — объясняет диетолог

Виктория Мельник, редактор сайта 01 октября 2022, 11:00
Надо ли есть суп
Фото: Pexels

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