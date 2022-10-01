Дань традициям или упрощение жизни: стоит ли убирать из ежедневного рациона супы — объясняет диетолог

Все чаще люди спорят о том, нужно ли употреблять суп ежедневно. Одни вспоминают, что супы — это всего лишь дань нашим традициям, а у кого-то это — просто привычка и принципиальной необходимости именно в первых блюдах у нашего организма нет.
Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе супов, а также поведала несколько правил правильного приготовления первого блюда.
— Главное: для здоровья очень важно, чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную.
Однако супы бывают разными: их можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех входящих в него ингредиентов.
Однако супы бывают разными: их можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех входящих в него ингредиентов.
Нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины — высокопитательные продукты для ослабленных организмов, супы-пюре — это бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.
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Следует забыть о жирных наваристых супах и борщах, в идеале — легкий бульон из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов.
К супу можно добавлять крупу и макаронные изделия, в небольших количествах. Лучше есть бульоны и супы без хлеба или с несколькими зерновыми хлебцами.
К супу можно добавлять крупу и макаронные изделия, в небольших количествах. Лучше есть бульоны и супы без хлеба или с несколькими зерновыми хлебцами.
В холодное время года тарелка теплого супа всегда поможет быстрее насытить организм без переедания.
В супе могут быть мясо, рыба, яйца или грибы в небольшом количестве. Можешь попробовать несколько рецептов легких и вкусных супов из нашего материала, выбрав любимый для себя.
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