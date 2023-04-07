Составляет план тренировок, а не заставляет терпеть боль: как выбрать квалифицированного тренера

Держать себя в физической форме важно для здорового духа и визуального удовольствия. Естественно, чтоб не навредить своему здоровью, принципиально найти человека, который подберет правильный набор упражнений и рассчитает перегрузку. Но как понять, что тренер — квалифицированный специалист?

Даем тебе советы, как выбрать тренера и на что следует обратить внимание.

Как выбрать тренера?

Чаще всего мы ищем личного тренера по отзывам или рекомендациям друзей, знакомых или через интернет.

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Но часто первые занятия с такими тренерами превращаются в испытания для твоего тела, а последующие дни сопровождаются ужасной крепатурой.

На что обратить внимание при выборе тренера:

Образование.

Инструктор тренажерного зала и персональный тренер Сергей Юрчук говорит: образование для тренера очень важно, но в Украине нет единой системы сертификации тренеров.

— Тренер должен владеть знаниями по анатомии, физиологии, биомеханике — механике движения — и биохимии. Это поможет ему не навредить клиенту во время тренировок, а наоборот — помочь поддержать здоровье, — объясняет тренер.

Поэтому не стесняйся спросить, где именно учился тренер — в университете, за границей или прошел двухмесячные курсы.

Знания по медицине.

В тренажерном зале обязательно должен быть тонометр и желательно дефибриллятор, чтобы тренер мог предоставить сердечно-легочную реанимацию в случае необходимости.

Для этого однозначно у него должны быть и соответствующие знания.

Вопросы о здоровье и конечной цели.

Перед тем как ты начнешь тренировку, твой тренер должен задать тебе несколько обязательных вопросов по поводу твоей конечной цели. А главное: уточнить, есть ли у тебя проблемы со здоровьем.

Если ты начинаешь тренироваться и имеешь хронические заболевания или генетическую предрасположенность к ним, тренер должен порекомендовать тебе пройти чекап. Особо следует проверить состояние опорно-двигательного аппарата, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Подробная разработка тренировок.

Для получения правильного, а значит здорового результата, и тренер, и ты должны знать, сколько стоит тренироваться. В это также входит и четкое понимание, какие упражнения вы вместе выполняли в прошлый раз, какие будете выполнять в следующий раз.

Поэтому важно разработать план тренировок. Он должен составляться для каждого клиента, опираясь на его уровень физподготовки, антропометрические измерения — рост, вес, обхваты тела, процент жировой ткани, — и цель.

Также важно, чтобы тренер понимал, что в некоторые дни физическую нагрузку нужно уменьшить — как для женщин, так и для мужчин.

Как должна пройти первая тренировка

По словам тренера Алисы, первая тренировка — это больше о теории, а не о практике. Тренер должен объяснить, как и для чего нужно выполнять те или иные упражнения.

Также он может попросить тебя выполнить несколько упражнений, чтобы оценить твою физическую подготовку.

Табу первого занятия — интенсивная нагрузка.

Сначала тренер и клиент должны познакомиться, почувствовать друг друга с точки зрения профессионализма и подготовки, а с течением времени можно увеличивать нагрузку и проговорить план тренировок.

Признаки того, что тренер не квалифицирован

Есть несколько так называемых красных флажков, свидетельствующих о некомпетентности тренера в деле. Важно, чтобы ты также понимал/а, что это не особенности хорошей тренировки.

Тренер заставляет терпеть боль и дискомфорт;

Тренер не разрешает отдыхать или пить воду во время тренировки;

Тренер унижает и пускает недопустимые комментарии по поводу твоей работы или твоей внешности;

Тренер занимается несколькими клиентами одновременно;

Тренер назначает БАДы, лекарства, ставит диагнозы;

Тренер составляет диету и рацион.

Если тебе больше нравится тренироваться дома — не беда! Раньше мы рассказывали, как заниматься спортом дома, чтобы не навредить организму и иметь желаемый результат.

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