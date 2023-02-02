Эффективность не только в зале: как правильно заниматься спортом дома для здоровья и удовольствия

Занятия спортом тонизируют и поддерживают наше здоровье. Физические нагрузки помогают мозговой активности. Особенно важны они при сидячей работе.

Посещать тренажерный зал и заниматься с тренером — это супер. Однако не каждый может себе это позволить. При этом делать физические нагрузки дома могут все. Соучредитель сети фитнес-студий Ярослав Сойников рассказал для NV, как правильно заниматься спортом дома, чтобы это доставляло удовольствие.

Организуй свое время

Сидящий образ жизни вредит нашему организму, поэтому нужно достаточно двигаться для поддержания здоровья как суставов, так и других органов.

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Ярослав советует начинать движение и физические нагрузки утром. Вместо того чтобы постоянно переводить будильник, нужно сделать глубокие вдохи и выдохи.

Затем хорошо потянуться и сделать комплекс упражнений по йоге, например, сурья-намаскара.

Кроме этого, следует в течение дня находить время для движения. Можно прогуляться или сделать гимнастику для суставов. Это обязательно пойдет им на пользу после долгого времени сидя.

Выполняй посильную нагрузку

Не надо истощать себя часовыми домашними тренировками. Чтобы держать тело и разум в тонусе, достаточно 30–45 минут. Тренировки, которые длятся более часа, только истощают.

Можно начать с простых занятий по йоге, для них нужен только коврик. А если у тебя уже есть спортивный опыт, то можно выполнять приседания, отжимания, прыжки, бег на месте и планки и т.д. Главное — разминка перед любым занятием.

Постепенно можно добавлять нагрузку: гантели, гири и петли TRX для домашних тренировок.

Получай удовольствие от занятий

Физические упражнения должны доставлять удовольствие и улучшать состояние организма. Не стоит надрываться и перегружать себя. Это может сделать только хуже.

Чтобы комфортно встроить тренировку в повседневный режим, выбирай занятие себе по силам.

Используй скакалку, чтобы добавить кардионагрузку. Но тоже в разумных пределах.

Эксперт говорит, что для тела важно получать силовые, интервальные и восстановительные занятия в течение недели, но важнее — делать то, что приносит радость. Можно выбрать упражнения себе по душе, их множество.

Также можно держать контакт с тренером на расстоянии. Он поможет подобрать комплекс упражнений именно для тебя.

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