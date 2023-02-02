Ефективність не тільки в залі: як правильно займатися спортом вдома для здоров’я та задоволення

Заняття спортом тонізують та підтримують наше здоров’я. Фізичні навантаження допомагають мозковій активності. Особливо важливими вони є при сидячій роботі.

Відвідувати тренажерний зал і займатися з тренером — це супер. Проте не кожен може собі це дозволити. Натомість робити фізичні навантаження вдома можуть усі. Співзасновник мережі фітнес-студій Ярослав Сойніков розповів для NV, як правильно займатися спортом вдома, щоб це приносило задоволення.

Організуй свій час

Сидячий спосіб життя шкодить нашому організму, тому треба достатньо рухатися для підтримки здоров’я як суглобів, так і інших органів.

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Ярослав радить починати рух та фізичні навантаження ще зранку. Замість того, щоб постійно переводити будильник, треба зробити глибокі вдихи й видихи.

Потім добре потягнутися і зробити комплекс вправ із йоги, наприклад, сур’я-намаскара.

Крім цього, варто протягом дня знаходити час для руху. Можна прогулятися чи зробити гімнастику для суглобів. Це неодмінно піде їм на користь після довгого часу сидячи.

Виконуй посильне навантаження

Не треба виснажувати себе годинними домашніми тренування. Щоб тримати тіло та розум у тонусі, достатньо 30–45 хвилин. Тренування, які тривають понад годину, лише виснажують.

Можна почати із простих занять з йоги, для них потрібен лише килимок. А якщо ти вже мав(-ла) спортивний досвід, то можна виконувати присідання, віджимання, стрибки, біг на місці й планки тощо. Головне — розминка перед будь-яким заняттям.

Поступово можна додавати навантаження: гантелі, гирі та петлі TRX для домашніх тренувань.

Отримуй задоволення від занять

Фізичні вправи мають приносити задоволення та покращувати стан організму. Не варто надриватися й перевантажувати себе. Це може зробити лише гірше.

Щоб комфортно вбудувати тренування в повсякденний режим, вибирай заняття собі під силу.

Використовуй скакалку, щоб додати кардіонавантаження. Але теж у розумних межах.

Експерт каже, що для тіла важливо отримувати силові, інтервальні та відновлювальні заняття протягом тижня, але важливіше — робити те, що приносить радість. Можна обрати вправи собі до душі, їх безліч.

Також можна тримати контакт з тренером на відстані. Він може допомогти підібрати комплекс вправ саме для тебе.

Раніше ми розповідали про вправи на прес та ноги, які можна виконувати вдома.

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