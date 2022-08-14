Утренняя сотня для бодрости — комплекс простых упражнений от опытного фитнес-тренера

Утром вставать с кровати в большинстве случаев не хочется, ведь всегда можно поспать чуть-чуть дольше. А уже скоро придет осень с ее пасмурными холодными днями, так и подавно бороться с сонливостью станет труднее.

Но есть один рецепт, как по-настоящему пробудить тело и запустить свой организм. Им поделился тренер по фитнесу Петр Подоляк, профессионально занимающийся спортом вот уже 12 лет.

Утренняя сотня

Утренняя сотня — это комплекс упражнений, который помогает мне после пробуждения взбодрить свое тело, активизировать все мышцы и запустить необходимые процессы в моем организме, — говорит тренер.

В комплекс входят только четыре упражнения, которые известны каждому с детства:

Отжимания от пола.

Классические приседания.

“Лодочка” с возведением лопаток.

Скручивание на пресс.

Поскольку каждое упражнение следует выполнить 25 раз, то в сумме получится 100 повторений. Отсюда и название — утренняя сотня.

Если выполнить 25 повторений сразу сложно, можно делать по 5, 10, 15 раз с несколькими подходами. Со временем твои мышцы укрепятся, и это уже не покажется чем-то нереальным.

Подоляк убеждает, что выполняя этот комплекс ежедневно ты почувствуешь, как станешь более продуктивным(-ой) в течение дня.⠀

Хочешь хвастаться подтянутым животом и мышцами пресса, но пока что стыдишься? Мы собрали ТОП-10 упражнений, которые помогут накачать пресс. Не откладывай спорт на следующий пляжный сезон. Действуй уже сейчас и получай результат!

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