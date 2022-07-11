Пресс “горит”. Топ-10 простых упражнений для подтянутых мышц живота

Лето в самом разгаре, так что не надо пренебрегать возможностью заниматься спортом. Когда удастся сходить на пляж или в бассейн, или просто одеть топ, ты сможешь похвастаться подтянутым животом и мышцами пресса.

Для этого необходимо регулярно тренироваться. Мы расскажем о комплексе легких упражнений на пресс, которые можно выполнять дома самостоятельно.

Упражнения на пресс от Марины Боржемской

Первым комплексом упражнений поделилась тренер Марина Боржемская. Для выполнения всех упражнений тебе понадобится коврик, который ты можешь постелить под спину.

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Упражнение 1

Надо лечь на спину, стопы поставить на пол, руки сложить за головой и локти развести в стороны. Далее нужно делать скручивание верхней части корпуса. Чтобы правильно накачать пресс, не забывай о выдохе при подъеме.

Упражнение 2

Далее нужно положить лопатки на пол и поднимать ноги. Коленки двигаются направлено к грудной клетке.

Упражнение 3

Третье упражнение состоит в том, чтобы объединить первое и второе вместе. Одновременно нужно поднимать ноги и скручивать верхнюю часть корпуса.

Упражнение 4

Далее нужно коленки развести в сторону, локти свести вместе и делать скручивание. Надо проводить локти между коленями.

Упражнение 5

Тебе нужно лечь, поставить ноги на ширине плеч. Поднять лопатки и поочередно касаться одной и другой стопы. Делать “движения пингвинчика”.

Упражнение 6

Для этого упражнения нужно лечь на пол, поднять ноги вверх, опустить, провести по полу и снова приподнять.

Упражнения на пресс от Аниты Луценко

Упражнение 7

Другими эффективными упражнениями на пресс поделились тренер Анита Луценко.

Чтобы выполнить следующее упражнение, нужно лечь на спину, поднять ноги вверх, если не можешь выпрямить, то можно немного согнуть. Надо тянуться носками к потолку. Руки нужно положить вдоль тела, выталкивать ноги, поднимая таз вверх, максимально высоко.

Упражнение 8

Лечь на пол, ноги ровно поднять вверх, поднять лопатки, локти — разведены в стороны. Далее поочередно опускать каждую ногу, упражнение “ножницы”.

Упражнение 10

Далее нужно лечь на спину, стопы поставить на пол. Поднимать руку и ногу по диагонали. Надо коснуться правым локтем левого колена, затем наоборот.

Все упражнения можно делать по 20-30 повторений или по одной минуте.

Сейчас у многих людей нет желания заниматься спортом. Однако это полезно, ведь физические упражнения помогают бороться со стрессом и тревожностью. Раньше мы рассказывали, как мотивировать себя заниматься спортом.

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