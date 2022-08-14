Ранкова сотня для бадьорості — комплекс простих вправ від досвідченого фітнес-тренера

Зранку вставати з ліжка переважно не хочеться, адже завжди можна поспати трішки довше. А вже незабаром прийде осінь з її похмурими холодними днями, то й поготів боротись із сонливістю стане важче.

Та є один рецепт, як по-справжньому пробудити тіло та запустити свій організм. Ним поділився тренер з фітнесу Петро Подоляк, який професійно займається спортом ось уже 12 років.

Ранкова сотня

Ранкова сотня — це комплекс вправ, який допомагає мені після пробудження збадьорити своє тіло, активізувати всі м’язи та запустити необхідні процеси в моєму організмі, — каже тренер.

У комплекс входять лише чотири вправи, які відомі кожному ще з дитинства:

Віджимання від підлоги.

Класичні присідання.

“Човник” зі зведенням лопаток.

Скручування на прес.

Оскільки кожну вправу треба виконати 25 разів, то в сумі вийде 100 повторень. Звідси й назва — ранкова сотня.

Якщо виконати 25 повторень одразу складно, то можна робити по 5, 10, 15 разів з кількома підходами. З часом твої м’язи зміцняться і це вже не здаватиметься чимось нереальним.

Подоляк переконує, що виконуючи цей комплекс щодня ти відчуєш, як станеш більш продуктивним(-ою) впродовж дня.⠀

Хочеш хизуватись підтягнутим животом та м’язами преса, але поки що соромишся? Ми зібрали ТОП-10 вправ, які допоможуть накачати прес. Не відкладай спорт на наступний пляжний сезон. Дій уже зараз і отримуй результат!

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