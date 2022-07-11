Прес “палає”. Топ-10 простих вправ для підтягнутих м’язів живота

Літо у самому розпалі, тож не треба нехтувати змогою займатися спортом. Коли буде нагода сходити на пляж чи до басейну, або ж просто одягти топ, ти зможеш похизуватися підтягнутим животом та м’язами преса.

Для цього потрібно регулярно тренуватися. Ми розповімо про комплекс легких вправ для преса, які можна виконувати вдома самостійно.

Вправи на прес від Марини Боржемської

Першим комплексом вправ поділилася тренерка Марина Боржемська. Для виконання усіх вправ тобі знадобиться килимок, який ти можеш постелити під спину.

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Вправа 1

Треба лягти на спину, стопи поставити на підлогу, руки скласти за головою й лікті розвести в сторони. Далі треба робити скручування верхньої частини корпуса. Щоб правильно накачати прес, не забувай про видих при підйомі.

Вправа 2

Далі треба покласти лопатки на підлогу й підіймати ноги. Коліна рухаються направлено до грудної клітини.

Вправа 3

Третя вправа полягає у тому, щоб поєднати першу й другу разом. Одночасно треба підіймати ноги й скручувати верхню частину корпуса.

Вправа 4

Далі потрібно коліна розвести в сторону, лікті звести разом й робити скручування. Треба проводити лікті між колінами.

Вправа 5

Далі тобі треба лягти, поставити ноги на ширині плечей. Підійняти лопатки й по черзі торкатися однієї й іншої стопи. Робити “рухи пінгвінчика”.

Вправа 6

Для цієї вправи треба лягти на підлогу, підняти ноги догори, опустити, провести по підлозі й знову підняти.

Вправи на прес від Аніти Луценко

Вправа 7

Іншими ефективними вправами на прес поділилися тренерка Аніта Луценко.

Щоб виконати наступну вправу треба лягти на спину, підняти ноги вгору, якщо не можеш випрямити, то можна трішки зігнути. Треба тягнутися носками до стелі. Руки треба покласти впродовж тіла, витолкувати ноги, підіймаючи таз догори, максимально високо.

Вправа 8

Для цієї вправи потрібно лягти на підлогу, ноги рівно підняти догори, підійняти лопатки, лікті — розведені в сторони. Далі по черзі опускати кожну ногу, вправа “ножиці”.

Вправа 10

Лягти на спину, стопи поставити на підлогу. Підіймати руку й ногу по діагоналі. Треба торкнутися правим ліктем до лівого коліна, потім навпаки.

Кожну вправу треба виконувати по 20-30 повторень або по одній хвилині.

Нині у багатьох людей немає бажання займатися спортом. Проте це корисно, адже фізичні вправи допомагають боротися зі стресом та тривожністю. Раніше ми розповідали, як мотивувати себе займатися спортом.

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