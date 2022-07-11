Здоров'я та краса

Прес “палає”. Топ-10 простих вправ для підтягнутих м’язів живота

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Липня 2022, 17:30
Прес “палає”. Топ-10 простих вправ для підтягнутих м’язів живота
Фото: Pexels

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