Как закрыть зеленый горошек на зиму: рецепт с аспирином и классический маринад

Июнь — время, когда на огородах появляется сочный молодой горошек. Для многих хозяек это сигнал: пора готовить запасы. Домашняя консервация всегда выигрывает у магазинной, ведь вы точно знаете, что внутри банки нет лишней химии, а только нежный вкус лета.

Рассказываем, как сохранить этот полезный овощ до праздничного сезона оливье и винегретов.

Консервированный зеленый горошек на зиму — классический рецепт

Самый популярный метод среди тех, кто ценит свое время — консервация без длительной стерилизации. Это быстро, а результат всегда стабильно вкусный.

Для приготовления понадобится:

Зеленый горошек — 300 г;

Вода для маринада — 0,5 л;

Соль и сахар — по 0,5 ст. л;

Уксус столовый (9%) — 50 мл.

Секреты приготовления:

Очисти горох от стручков, промойте и обязательно уберите поврежденные или слишком твердые зерна;

Залей овощ холодной водой, доведите до кипения и варите 5 минут. Не забывайте снимать белую пенку — именно из-за нее маринад может со временем помутнеть;

Слей воду и разложите горошины в чистые баночки;

Для заливки растворите в воде соль и сахар, вскипятите и только в конце влейте уксус;

Горячим маринадом наполните банки доверху и сразу закатайте.

Зеленый горошек на зиму в виде салата с цветной капустой.

Если классика вам немного надоела, попробуйте сделать пикантную заготовку, где консервированный зеленый горошек на зиму выступает в дуэте с соцветиями цветной капусты.

Ингредиенты:

500 г горошка;

400 г капусты;

250 мл растительного масла;

тмин (50 г), семена горчицы (30 г);

соль и яблочный уксус (100 мл).

Капусту нужно разобрать на мелкие части и проварить 5 минут, а горошек — 10 минут с добавлением уксуса.

Секрет вкуса здесь в специях: горчицу и тмин нужно слегка поджарить на сухой сковороде, затем добавить масло и овощи. Такой микс станет отличной самостоятельной закуской.

Читать по теме Как избавиться от медведки на огороде: народные методы и химические препараты Медведка уничтожает урожай:? Рассказываем, как быстро остановить вредителя.

Как закрыть зеленый горошек на зиму, чтобы он не взрывался

Чтобы ваши усилия не прошли даром, стоит придерживаться нескольких золотых правил того, как закрыть зеленый горошек на зиму в домашних условиях.

Выбор сорта: выбирай мозговые сорта. Если горошек слишком старый, в нем много крахмала, который даст осадок в банке и сделает продукт твердым;

Температурный режим: после закатывания банки обязательно переворачивайте и закутывай в теплое (одеяло или полотенце) на сутки. Это обеспечивает дополнительную самостерилизацию;

Хранение: домашний горошек лучше держать в прохладном темном месте — погребе или холодильнике.

Многие спрашивают, как консервировать зеленый горошек на зиму, чтобы он не взрывался. Одним из народных методов является добавление таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты) — она выступает дополнительным консервантом и не дает развиваться бактериям. Особенно это актуально для рецептов с маслом и специями.

Помни: домашняя консервация — это творчество. Не бойтесь экспериментировать с количеством сахара или добавлением ароматных трав, и ваш горошек будет лучшим дополнением к зимнему столу.

Ранее мы писали, как приготовить чесночные стрелки — лучшие рецепты с неожиданным вкусом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!