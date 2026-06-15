Кіностудія Довженка у Києві: історія, секрети павільйонів та як потрапити на територію

15 червня 2026 року Національна кіностудія імені Олександра Довженка постраждала внаслідок ворожого прильоту під час чергової атаки росіян на Київ.

Через влучання на території студії спалахнула пожежа, яка знищила костюмний цех. Було втрачено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України, в якій близько 100 тисяч кінокостюмів та загалом понад три мільйони одиниць різного одягу.

Розповідаємо про Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка — її історію, цікаві факти та чи можна потрапити на територію, щоб на власні очі побачити найбільший знімальний комплекс країни.

Кіностудія Довженка: історія

Будівництво кінофабрики розпочалося в далекому 1927 році. На той час це було надсучасне виробництво — одна з найбільших кіностудій у Європі.

Офіційно роботу розпочали у 1928-му, і саме тут розкрив свій творчий потенціал Олександр Довженко, створивши шедевр “Земля”. Назву на честь великого режисера студія отримала у 1957 році.

Саме у цих стінах народилося українське поетичне кіно. Тут Сергій Параджанов зняв легендарні Тіні забутих предків, Леонід Биков — пронизливу стрічку В бій ідуть лише “старики”, а Іван Миколайчук — Вавилон ХХ.

Однак протягом останніх десятиліть Кіностудія Довженка перебувала у стані хронічного недофінансування.

Більшість історичних павільйонів роками не бачили капітального ремонту, а обладнання застарівало. Державних коштів бракувало, тому студія виживала переважно за рахунок здачі своїх площ в оренду під зйомки комерційних телешоу, кліпів та реклами.

Величезна територія студії в центрі столиці ставала об’єктом земельних скандалів, а громадськість та культурні діячі забили на сполох через руйнування павільйонів і технічних приміщень.

Кіностудія Довженка: цікаві факти

Найбільший павільйон у Європі: Павільйон № 1 (що носить ім’я Довженка) на момент побудови вражав масштабами: його площа становить понад 2500 квадратних метрів. Особлива конструкція дозволяла заїжджати всередину навіть потягам.

Хоча більшість кадрів легендарного фільму Тіні забутих предків (1964) асоціюються з неймовірними краєвидами Карпат та селом Криворівня, значну частину зйомок Сергій Параджанов провів саме в павільйонах Кіностудії Довженка. Автентичні дерев’яні інтер’єри кімнат, де жили герої, будували в павільйонах. Драматична сцена в корчмі, де загін ворогуючого роду влаштовує бійку і де Іван стикається з Юрою-мольфаром, повністю знімалася в павільйоні. Всі сюрреалістичні, психоделічні сцени, де Юра-мольфар викликає бурю, ворожить чи закликає потойбічні сили, також знімалися тут.

Унікальний реквізит: у засіках кіностудії зберігається унікальний автопарк ретро-автомобілів, величезна колекція історичних костюмів (від княжої доби до сучасності) та холодної зброї.

Сад Довженка: знаменитий яблуневий сад на території студії Олександр Довженко посадив власноруч разом із робітниками у 1930-х роках. Режисер вважав, що кінематографісти мають працювати в гармонії з природою. Сад плодоносить і сьогодні.

Кіностудія Довженка: де знаходиться та як потрапити

Кіностудія розташована у Шевченківському районі столиці за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 44.

Як дістатися? Найпростіший спосіб — метро. Потрібно доїхати до станції Шулявська, а звідти пройти пішки приблизно 5–7 хвилин у бік центру. Також повз студію курсує велика кількість наземного транспорту (автобуси, тролейбуси та маршрутні таксі).

Як потрапити всередину? Оскільки Кіностудія Довженка є режимним об’єктом, де і сьогодні йдуть зйомки телепроєктів, фільмів та кліпів, просто так з вулиці зайти прогулятися алеями не вийде. Проте вихід є: приміром, студія час від часу організовує групові екскурсії за попереднім записом.

На території діє музей історії кіностудії, який можна відвідати. А ще сюди часто шукають нові обличчя для зйомок. Записавшись на кастинг, можна не лише потрапити на територію, а й побачити магію кіно зсередини.

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Джерело фото: Вovzhenkofilm.

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