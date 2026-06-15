Вищий антикорупційний суд зазнав ушкоджень через удар РФ по Києву

Унаслідок чергової масованої атаки із застосуванням ракет різного базування та ударних безпілотних літальних апаратів, якої російські війська завдали по Києву в ніч проти 15 червня 2026 року, суттєвих ушкоджень зазнала будівля Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Обстріл в ніч на 15 червня пошкодив приміщення ВАКС — подробиці

За офіційним повідомленням судової інституції, ворожий обстріл призвів до пошкодження приміщення суду, розташованого за адресою проспект Берестейський, 41.

Вибуховою хвилею та уламками у будівлі вибило вікна, наразі адміністрація та співробітники установи проводять ретельний огляд, щоб встановити загальний обсяг пошкоджень та оцінити технічний стан конструкцій.

Безпосередньо на місці інциденту тривають оперативні роботи з прибирання території та ліквідації наслідків повітряного удару.

Попри надзвичайну подію, ВАКС продовжує роботу у штатному режимі, а всі заплановані судові засідання відбудуться чітко за визначеним графіком.

У разі виникнення додаткових змін у роботі відомства актуальну інформацію для учасників судових процесів буде опубліковано на офіційних ресурсах суду.

Фото: ВАКС.

Раніше ми також розповідали про атаку на Києво-Печерську лавру — читай в матеріалі про наслідки обстрілу святині.

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