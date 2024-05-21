Одна “глубокая обеспокоенность”? Что делает Украина и международные организации для освобождения пленных

Украина два года выходит на главные площади городов с призывами освободить пленных. Их тысячи. Последние обмены происходили давно. Кого-то Россия просто не отдает, кто-то — считается пропавшим без вести, о судьбах многих неизвестно ничего.

Среди пленных украинцев много не только военных, но и гражданских. Некоторые из них были в местах отбывания наказаний, поэтому не имели возможности спасения от врага. О них почти не говорят, и это проблема.

Принятых законов, упрощающих судьбы этих людей, сейчас нет, как и возвращений заключенных Украиной своих граждан. Многие из них в заключении более 10 лет, значительное количество попало в российскую неволю после 24 февраля 2022 года.

Этим материалом мы хотим подсветить существующую проблему для государства, законотворцев, правозащитных организаций, украинцев, чтобы бороться за каждого “своего” в лапах врага.

Вікна-Новини обратились с запросом в Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, чтобы узнать больше о том, сколько гражданских и военных пленных незаконно удерживаются в РФ, делают ли что-то для их освобождения международные организации и каковы механизмы возвращения наших граждан.

Скольких украинцев незаконно удерживают в плену

Из ответа, который пришел Вікнам от Секретариата, удалось узнать, что учет информации о пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ людях, в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека не ведется.

Однако по данным СБУ, до начала полномасштабной войны на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в незаконном заключении пребывали 314 граждан Украины, из них 44 военнослужащих и 33 женщины. Еще 258 человек считались пропавшими без вести.

Данные разнятся, ведь руководитель ОО Захист в’язнів України Олег Цвилый сообщал, что во время оккупации россиянами Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, около 15 тыс. заключенных остались без помощи.

А во время полномасштабного вторжения в такой ситуации оказались еще около 3 тыс. украинцев, большинство из которых этапировано в РФ.

Незаконное заключение здесь — украинцы, заключённые до начала вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году и оставшиеся в тюрьмах во время оккупации, а также украинцы незаконно удерживающиеся и заключенные россиянами после 2014 года.

У большинства заключенных давно истек срок наказания, однако россияне оставляют их в тюрьмах, пытают и заставляют воевать на своей стороне. Важность этого вопроса — колоссальная. Заключенные украинцы на временно оккупированных территориях должны быть приравнены к пленникам.

У них нет возможностей коммуникации со своей страной, родными и близкими, об их состоянии ничего не известно. После начала полномасштабной войны количество украинцев, находящихся в незаконном заключении на временно оккупированных территориях, могло существенно возрасти.

По данным, полученным от Национального информационного бюро, по состоянию на конец 2023 года учтено 16 654 гражданских, незаконно удерживаемых РФ, из которых более 14 тыс. человек находятся в розыске, относительно 1662 человек имеется информация о лишении свободы.

По данным МВД, сейчас более 52 тыс. человек находятся в розыске с начала полномасштабной войны, среди них более 3676 — дети.

Что было сделано для возвращения

Уполномоченный направляет зафиксированные факты нарушений прав людей в компетентные органы. В то же время он рассматривает имеющиеся и ищет новые возможные механизмы возвращения гражданских и незаконно лишенных свободы на подконтрольную Украине территорию.

Мировое сообщество находится в контексте украинских пленников — призывы к возвращению депортированных детей, гражданских лиц и военнопленных звучали в феврале на Форуме Украина. Год 2024, а также на встрече Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских.

На встрече 52 участника со всего мира поддержали Украину в стремлении к возвращению депортированных гражданских.

Рабочая группа за освобождение незаконно удерживаемых гражданских РФ была создана в этом году при Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. В апреле 2024 состоялась презентация направлений деятельности и задач группы.

О гуманитарных инициативах, в том числе связанных с возвращением гражданских, в частности детей, Уполномоченным проводится постоянная работа с международными институтами по правам человека, а также правительствами стран-посредниц, — говорится в ответе на запрос.

Однако нашим европейским и мировым партнерам следует быть более решительными в своих действиях и заниматься не только словесной поддержкой. В последнее время активно к возвращению гражданских и детей из оккупации и территории РФ приобщился Катар. Надеемся, что этот пример возьмут и другие государства.

Позиция Международного Красного Креста

Украинцы уже привыкли к “глубокой обеспокоенности” от огромных и важнейших организаций мира. Казалось бы, у них есть столько возможностей и способов урегулирования мировых проблем, но они предпочитают придерживаться нейтралитета, чтобы “угодить” неизвестно кому.

По полученной информации от Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, представители Международного комитета Красного Креста подчеркивают нейтральный статус организации.

При этом МККК не проявляет настойчивости в реализации собственного мандата на территории страны агрессора и временно оккупированной территории Украины.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец информирует МККК обо всех случаях нарушения норм международного гуманитарного права, чтобы Красный Крест принимал меры защиты украинцев в оккупации и на территории РФ. Однако организация пока остается малоэффективной с этой стороны.

Похожего мнения придерживается и Лубинец, ведь отмечается, что вопрос повышения эффективности поднимается почти во время всех международных мероприятий.

В ходе встреч с руководителем Центрального бюро по розыску МККК по вопросам, связанным с международными вооруженными конфликтами между Россией и Украиной, Душаном Вуджасанином была обсуждена важность идентификации и подтверждения украинских пленных в РФ и необходимость выполнения Россией норм Женевской конвенции — в частности, об информировании о состоянии здоровья, мест содержания пленных и приговорах, вынесенных им.

Кроме этого, МККК напомнили, что не все украинские военнопленные имеют возможность общения с родными, а гражданские вообще не должны удерживаться в плену.

В ходе встречи с Президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич были обсуждены пути получения доступа МККК к местам содержания украинских пленных и гражданских пленников, создания смешанной медицинской комиссии страной-агрессором, а также совместных мониторинговых визитов в России омбудсменами разных стран.

Уполномоченный призвал Президента требовать от России соблюдения Женевской конвенции.

Позиция российского омбудсмена

На вопрос, какова позиция у российского омбудсмена и есть ли определенные договоренности со страной-агрессором о возвращении наших граждан, мы получили такой ответ:

— Уполномоченный неоднократно предлагал российской стороне механизмы возвращения гражданских граждан в Украину. Однако такие инициативы либо игнорируются российской стороной, либо процесс реализации достигнутых договоренностей затягивается.

Наработка механизмов возвращения наших граждан

Для более быстрого возвращения гражданских пленных из РФ действует сотрудничество с общественными правозащитными организациями в формате Консультативного совета при Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека.

В то же время представители общественных правозащитных организаций приглашены в созданную рабочую группу за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских для единства, координации и оптимизации усилий по возвращению заключенных украинцев домой.

Для скорейшего возвращения и адаптации гражданских и военнопленных требуются новые принятые законы. Учитывая, что право законодательной инициативы принадлежит президенту, народным депутатам и Кабмину, Уполномоченный ВРУ не может инициировать подобные законопроекты.

Именно нардепам, КМУ или президенту Украины необходимо разработать и принять законы, которые будут способствовать быстрейшему возвращению гражданских и военных из плена, введение коэффициентов уменьшения наказаний тем, кто заключенным попал в оккупацию, определить пути возвращения и адаптации украинцев, которые более 10 лет незаконно удерживались в РФ и подобных.

Таких законов пока нет, хотя война длится более десяти лет. Украина должна позаботиться о своих гражданах, которые остаются годами в плену — без связи, в бесчеловечных условиях, с ежедневными пытками. Потому что кто это сделает нас?

Раньше мы рассказывали, как общество может помочь военным после плена.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.