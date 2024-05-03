Война в Украине

Ими занимаются только волонтеры? Что с заключенными украинцами на оккупированных территориях

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 мая 2024, 20:00
Заключенные украинцы на оккупированных территориях – вызов для государства
Фото: Unsplash

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