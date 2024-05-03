Ими занимаются только волонтеры? Что с заключенными украинцами на оккупированных территориях

Мы заботимся о гражданских украинцах в оккупации, о тех, кто страдает от российских ударов, оказываем помощь там, где о ней просят. Это то, что мы слышим и видим. Однако есть украинцы в оккупации, у которых нет возможности попросить о помощи — и это заключенные.

Это очередной вызов для государства — позаботиться о своих заключенных гражданах в оккупации. Больше о проблеме рассказал руководитель ОО Захист в’язнів України Олег Цвилый для Zn.ua.

Заключенные украинцы на оккупированных территориях: сколько их и почему государство о них не заботится

Олег Цвилый пишет, ситуация с украинскими заключенными в оккупации стала одной из самых болезненных проблем для самих заключенных, их родных и правозащитников. Однако должного внимания со стороны государства нет. Аналогичная ситуация была десять лет назад.

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Во время захвата российскими оккупантами Крыма, части Донецкой и Луганской областей, около 15 тыс. заключенных остались без защиты и помощи. Эти люди до сих пор находятся в тюрьмах или пережили пытки и вынуждены воевать за Россию. Об украинцах, которые остаются в тюрьмах, мы также рассказывали в этом материале.

Кажется, было бы очевидным решение вернуть украинских заключенных из оккупации и дать возможность им отбыть наказание на подконтрольной государству территории. Однако за более чем два года полномасштабной войны и более чем 10 лет войны с Россией в этом направлении нет видимых шагов.

Во время полномасштабного вторжения в 2022 году заключенных снова вовремя не эвакуировали, и около трех тысяч человек оказались в оккупации. Осенью 2022 года около 2500 заключенных было депортировано на территорию Российской Федерации.

Украинских заключенных россияне начали использовать как дешевую рабочую силу, их принудительно паспортизируют и завербовывают в армию РФ. Равно как и с нашими военнопленными, россияне обращаются особенно жестоко и с заключенными.

Правозащитники обращают внимание, что государство должно было во время новой волны оккупации не допустить такой же ошибки, как в 2014. Тем более, что заключенные должны быть на попечении государства во время своего наказания. Сейчас судьбами этих людей фактически занимаются правозащитные организации.

Те, у кого заканчивается срок наказания, самостоятельно ищут пути возвращения на подконтрольные государству территории. За два года 240 человек смогли вернуться благодаря ОО Захист в’язнів України. По мнению правозащитников, государство должно предоставлять этим людям статус гражданских пленных и быть заинтересованным в их возвращении.

Офис Омбудсмена Украины коммуницировал с Международным Красным Крестом и российским Омбудсменом о возвращении украинских заключенных из оккупации. Результатов это пока не дало. Кроме этого, принятых законов, упрощающих судьбы заключенных, тоже нет.

Те, кому удается вернуться из России или временно оккупированных территорий, возвращаются без связи, денег, одежды и базовых вещей для жизни. Их дома разрушены, а родственники — либо погибли, либо не знают о выходе на свободу ранее заключенного. Поэтому правозащитные организации ждут сотрудничества с государством, чтобы ускорить возвращение и адаптировать людей.

Ранее мы рассказывали о судилищах над украинскими военными в России.

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